Explosión e incendio en Remedios de Escalada: qué pasó con el caño de gas y cuál es el estado de los heridos

El reloj marcaba las 9:44 de la mañana cuando un estruendo ensordecedor interrumpió el movimiento habitual en pleno centro comercial de Remedios de Escalada, en el partido de Lanús. En cuestión de segundos, una columna de fuego de gran altura emergió desde la intersección de las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea, a escasos metros de una sucursal del Banco Nación, dejando un saldo de múltiples heridos con quemaduras graves, comercios destruidos y un amplio operativo de evacuación.

Según reportan la señal Todo Noticias y el sitio Infobae, el incidente se produjo en un horario de máxima circulación peatonal y vehicular en Remedios de Escalada, cuando vecinos y comerciantes iniciaban su jornada.

Ante la rápida propagación de las llamas alimentadas por el fluido, los equipos de emergencia debieron establecer un perímetro de seguridad de 200 metros a la redonda, cortando por completo el tránsito sobre arterias clave como Beltrán e Hipólito Yrigoyen.

¿Qué pasó con el caño de gas en el centro de Remedios de Escalada?

De acuerdo con la información confirmada por fuentes policiales y de los equipos de rescate, según reportan Infobae y La Nación, la explosión se originó luego de que una máquina excavadora dañara un caño maestro de distribución durante tareas de renovación de redes que ejecutaba la empresa MetroGAS.

La rotura de la tubería liberó un volumen crítico de gas en la vía pública que, al entrar en ignición, provocó una onda expansiva seguida de un incendio de difícil control.

Dotaciones de bomberos voluntarios locales, apoyadas por unidades que arribaron desde municipios aledaños, desplegaron un intenso operativo para sofocar el fuego y evitar que las llamas continuaran avanzando sobre los edificios linderos.

En paralelo, personal de Defensa Civil coordinó el desalojo preventivo de una escuela, un geriátrico y todos los locales comerciales situados dentro del radio de exclusión, ante el temor de nuevas detonaciones y el riesgo estructural en los inmuebles afectados.

Lanús: ¿cuál es el estado de los heridos tras la explosión en Lanús?

El balance sanitario del siniestro refleja la gravedad del impacto en una zona de alta densidad comercial. Si bien los reportes preliminares en el lugar contabilizaron hasta una veintena de personas afectadas, las fuentes policiales precisaron oficialmente un saldo de 14 heridos, de los cuales al menos 5 presentan quemaduras de gravedad y debieron ser trasladados de urgencia.

La derivación de los pacientes se distribuyó según la complejidad de cada cuadro clínico, hacia tres centros de salud de la región:

Hospital Interzonal de Agudos Evita : recibió a los heridos en estado más crítico y con quemaduras severas.

: recibió a los heridos en estado más crítico y con quemaduras severas. Hospital Local General de Agudos «Dr. Arturo Melo» (Lanús) : asistió a los pacientes con lesiones de mediana gravedad e inhalación de humo.

: asistió a los pacientes con lesiones de mediana gravedad e inhalación de humo. Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis A. Máspero: brindó atención primaria y estabilización a los afectados de menor complejidad que se encontraban en las inmediaciones.

Explosión en Remedios de Escalada: testimonios de los vecinos y comerciantes

El impacto de la detonación alcanzó de lleno a los locales ubicados frente a la zona de obra, provocando la rotura de vidrieras y el incendio total de un almacén situado en la esquina. Quienes presenciaron el estallido describieron escenas de pánico y destacaron que, momentos antes del siniestro, ya se percibía un intenso olor a gas en el ambiente.

«Tengo un negocio, tengo una propiedad ahí a media cuadra y, en la esquina, había un almacén que voló todo. Agarró la explosión también un edificio de enfrente. Fue una explosión como si fuera un misil«, relató Walter, uno de los comerciantes damnificados, quien definió el episodio como una situación desesperante.

En la misma línea, otra vecina llamada Ariana señaló que las calles estaban parcialmente cortadas por los trabajos sobre las cañerías y describió el estruendo inicial «como un trueno muy fuerte«, mientras que testigos en el lugar aseguraron haber escuchado hasta tres explosiones consecutivas antes de que Defensa Civil ordenara alejarse a más de 100 metros del foco ígneo.