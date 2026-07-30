Tres cuentas de Instagram de lifestyle y decoración que tenés que seguir si buscás inspiración

Cada vez son más las personas que encuentran en Instagram una fuente de inspiración para decorar su casa, organizar los espacios y adoptar un estilo de vida más relajado. Más allá de mostrar ambientes lindos, algunas creadoras construyen comunidades donde conviven el diseño, el lifestyle, las recetas, la decoración infantil y la filosofía del slow living.

Si te gusta ese tipo de contenido, estas tres cuentas argentinas merecen un lugar entre tus favoritas

@casitanordica.c: decoración cálida, slow living y espacios infantiles

La propuesta de @casitanordica.c gira alrededor de una casa donde predominan la madera, las fibras naturales, los tonos neutros y la inspiración escandinava.

Además de compartir ambientes llenos de calidez, la creadora publica contenido sobre decoración infantil, ideas para armar habitaciones, mesas temáticas, celebraciones familiares y pequeños detalles que transforman cualquier rincón. Todo bajo la filosofía del slow living, invitando a disfrutar de los momentos cotidianos y del hogar.

@aniclement: diseño, lifestyle y una casa para inspirarse

Quienes disfrutan del diseño de interiores encontrarán en @aniclement una cuenta llena de inspiración.

Su contenido combina recorridos por distintos ambientes de su casa con consejos de decoración, organización, tendencias, compras para el hogar y momentos de la vida cotidiana. También comparte recomendaciones de objetos, proyectos de renovación y un estilo de vida donde el diseño acompaña la rutina sin perder funcionalidad.

@bosco.lacasita: una casa real, recetas y decoración para disfrutar en familia

En @bosco.lacasita el hogar es el gran protagonista.

La cuenta muestra cómo una vivienda evoluciona con el tiempo, compartiendo proyectos de decoración, organización de ambientes y muchísimas ideas para hacer la casa más funcional y acogedora. Además, suma contenido de recetas, mesas inspiradoras, momentos en familia y lifestyle, convirtiéndose en una fuente de inspiración para quienes disfrutan de los pequeños placeres cotidianos.

Mucho más que decoración

Aunque cada perfil tiene su propio estilo, las tres cuentas coinciden en una misma filosofía: demostrar que una casa no es solo un espacio para vivir, sino un lugar para crear recuerdos, disfrutar de la cocina, decorar con intención y bajar el ritmo.

Entre muebles de madera, textiles naturales, recetas caseras, habitaciones infantiles soñadas y rincones llenos de luz, estos perfiles muestran que el diseño también puede ser una forma de vivir mejor.