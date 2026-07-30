Así es la casa donde descansa Noelia Marzol en San Martín de los Andes: madera, hogar a leña XL y bosque nativo

La Patagonia vuelve a convertirse en refugio de las figuras del espectáculo. En esta oportunidad, Noelia Marzol compartió en sus redes sociales parte de sus vacaciones familiares en San Martín de los Andes, donde además de mostrar jornadas en la nieve dejó ver el interior de la cabaña elegida para la estadía.

Más allá de las actividades al aire libre, el alojamiento despertó interés por su arquitectura. Se trata de una vivienda construida casi por completo con troncos de madera, piedra y materiales nobles, una combinación que desde hace décadas define la identidad de muchas cabañas cordilleranas de Neuquén.

Arquitectura patagónica: troncos, piedra y grandes ventanales

La construcción responde al clásico estilo de montaña que caracteriza a San Martín de los Andes. La estructura de troncos macizos queda completamente expuesta tanto en el exterior como en el interior, donde paredes, techos inclinados, columnas y escaleras mantienen la madera como protagonista.

Los grandes ventanales cumplen una doble función: permiten aprovechar la luz natural durante buena parte del día y enmarcan las vistas hacia el bosque y el paisaje nevado, una de las principales premisas de la arquitectura turística de la región. Este tipo de diseño busca integrar la vivienda con el entorno natural, una tendencia presente en numerosos complejos de montaña de la localidad.

En el exterior también sobresalen los balcones de madera, pensados como espacios de contemplación durante todas las estaciones del año.

El gran protagonista: un hogar a leña revestido en piedra

El corazón de la casa es, sin dudas, el living.

Allí se destaca una estufa hogar de grandes dimensiones, revestida íntegramente en piedra natural. Además de aportar calefacción durante el invierno, funciona como eje visual del ambiente y organiza el espacio social de la vivienda.

A su alrededor predominan sillones amplios, muebles de madera maciza y una decoración de inspiración campestre que privilegia la calidez antes que el lujo ostentoso. La combinación entre piedra, madera y textiles genera un ambiente acogedor, pensado para pasar largas jornadas puertas adentro cuando la nieve cubre el paisaje.

Un baño vintage que rompe con la rusticidad

Otro de los ambientes que llamó la atención es el baño.

Aunque mantiene el revestimiento de madera característico del resto de la vivienda, incorpora detalles de inspiración vintage, como una bacha metálica de aspecto antiguo, apoyada sobre un mueble de madera maciza y acompañada por griferías de líneas clásicas.

Ese contraste entre elementos rústicos y piezas con aire retro aporta personalidad al ambiente sin perder la estética general de la casa.

Una forma de construir que identifica a San Martín de los Andes

La arquitectura de cabañas de San Martín de los Andes tiene una fuerte influencia de los refugios alpinos y de las construcciones tradicionales de montaña. El uso de troncos, piedra, techos inclinados y amplias superficies vidriadas responde tanto a una búsqueda estética como a necesidades climáticas, permitiendo conservar mejor el calor y aprovechar las vistas privilegiadas del entorno.

Durante su estadía, Marzol también mostró momentos en familia jugando juegos de mesa, caminando por senderos rodeados de bosques y disfrutando de la tranquilidad que ofrecen los paisajes invernales de la cordillera neuquina.

Para quienes buscan inspiración en arquitectura turística, la cabaña elegida por la actriz resume varios de los rasgos que hicieron célebre al diseño patagónico: materiales naturales, ambientes cálidos, conexión permanente con el paisaje y una estética atemporal que nunca pasa de moda.

Arquitectura patagónica: troncos, piedra y grandes ventanales

La construcción responde al clásico estilo de montaña que caracteriza a San Martín de los Andes. La estructura de troncos macizos queda completamente expuesta tanto en el exterior como en el interior, donde paredes, techos inclinados, columnas y escaleras mantienen la madera como protagonista.

Los grandes ventanales cumplen una doble función: permiten aprovechar la luz natural durante buena parte del día y enmarcan las vistas hacia el bosque y el paisaje nevado, una de las principales premisas de la arquitectura turística de la región.

Uno de los espacios más destacados es el amplio living, orientado hacia el parque y el bosque nativo. Allí, además de un gran ventanal y un sector de estar con televisión, sobresale un majestuoso hogar a leña de doble frente, revestido en piedra, que no solo aporta calefacción adicional sino que también incorpora una parrilla integrada, un detalle poco frecuente en este tipo de construcciones.

La distribución de la vivienda está pensada para grupos numerosos. El comedor tiene capacidad para diez personas, mientras que la cocina completamente equipada se integra al área social, favoreciendo reuniones familiares sin perder la estética rústica que domina toda la casa.

Dormitorios cálidos y baños con piezas de inspiración francesa

La cabaña cuenta con cuatro dormitorios, equipados con sommier y ropa de cama de primera calidad, donde nuevamente la madera reviste pisos, paredes y cielorrasos, reforzando la sensación de refugio de montaña.

Otro de los ambientes que más llamó la atención fue el sector de los baños. La vivienda dispone de tres baños completos con hidromasaje, ambientados con mobiliario de época y un detalle distintivo: exclusivas bachas francesas pintadas a mano, que aportan un aire vintage y elegante, en contraste con la rusticidad de los troncos y la piedra.

Toda la casa cuenta además con calefacción central, una prestación indispensable para disfrutar del invierno cordillerano sin resignar confort.

Dos hectáreas de bosque nativo y vistas privilegiadas

El atractivo de la propiedad no termina en sus interiores. La cabaña está emplazada dentro de un parque de dos hectáreas rodeado de bosque nativo, donde senderos atraviesan cipreses centenarios y conducen a lagunas y pequeñas cascadas naturales, reforzando la sensación de aislamiento y contacto con la naturaleza.

Entre los servicios que ofrece el complejo también se destacan dos piscinas climatizadas con vistas a la montaña, canchas de fútbol y vóley, estacionamiento privado y conexión Wi-Fi, además del servicio de limpieza y recambio de ropa blanca durante la estadía.

Durante sus vacaciones, Noelia Marzol mostró justamente algunos de esos espacios exteriores, donde compartió caminatas con su familia, juegos al aire libre y momentos de descanso en un entorno que combina arquitectura patagónica, confort contemporáneo y una estrecha relación con el paisaje cordillerano.