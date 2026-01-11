De Israel a la Patagonia: el riego por goteo desembarcó en los jardines del Alto Valle

El sistema de riego por goteo en un parque en Neuquén.

“El riego por goteo tiene sus orígenes en Israel. Con mucho desierto y poca agua, tenían que desarrollar un sistema eficaz para poder irrigar y generar cultivos, que luego se modernizó para los jardines”, dice el paisajista Javier Raffo. Desde Neuquén, explica cómo funciona y los beneficios que aporta al césped y las plantas al norte de la Patagonia.

Agua directo a la raíz

“Lograron eso: cada gota cae directo a la raíz, humedeciendo la zona que la planta necesita. Es mejor uso del recurso, también porque no la evapora el sol, ni la corre el viento y al no mojar la superficie hay menos maleza. Tampoco moja las hojas, las plantas se mantienen más saludables”, dice el paisajista

«Es algo nuevo aquí en la zona, incluso en la Argentina, salvo en el sector agro. pero después todo lo que hay en el sector jardinería y parques es algo nuevo. Incluso sería ideal que los municipios pudieran trabajar con este tipo de sistemas para ahorrar agua y para que no se mojen las veredas, las hojas: así no se mojaría nada”, continúa.

Cómo funciona

“Son mangueras (cañas de polietileno) con goteros incorporados adentro. Esos goteros se autocompensan para que cada uno tire la misma cantidad de agua, del primero al último. Por eso es necesario que el agua esté bien filtrada: los goteros son agujeritos que tienen caminos por dentro que van juntando sedimentos y en algún momento se tapan. Los fabricantes nos dicen que un sistema con agua bien filtrada tiene que tener un rendimiento de entre 15 y 20 años. Lo más viejo que tengo instalado acá tiene siete años y anda muy bien”.

Ahorra un 60 % de agua

“Este sistema ahorran alrededor de 60% de agua comparado con la aspersión. Al mojar la raíz y que la planta tenga los nutrientes ahí cerca, hace que se desarrolle mejor, más rápido y más sana”.

Según los materiales que se elijan, el riego por goteo puede ser entre un 30 a un 60% más caro que la aspersión, pero baja el consumo de agua y electricidad.

Por qué el riego por goteo requiere de agua limpia

“Es lo que tiene de complicado. El agua no debe tener ninguna impureza o muy poca, ya sea algas, residuo orgánico, arena, piedritas.

Una instalación en Neuquén.

Hay que tenerlo muy bien resuelto para instalar este sistema. El filtrado es clave, con filtros de anillas o de malla, dependiendo de la calidad y el tipo de agua que tengas”.

Su uso en el Alto Valle

“En Neuquén lo incorporé en parques donde he separado la aspersión de las baldosas de las piletas, porque hay napas con mucho óxido y manchan. Con un buen filtrado podés sacar materia orgánica y sedimentos, pero la coloración no siempre. Para no tener baldosas ni paredes mojadas, montamos líneas a un metro de las baldosas para generar un riego por goteo sin necesidad de que la aspersión moje”.

Precauciones en jardines chicos

“Donde se puede regar directo desde la red o con una bomba chiquita, ha funcionado muy bien siempre y cuando la red venga bien. Es aconsejable medir el caudal y la presión del abastecimiento de agua. También lo incorporamos en veredas con buen resultado”.

Tipos de caños

“Hay diferentes estilos. El común es de polietileno con los goteros incorporados en diferentes medidas. Vienen cada 33 cm, cada 40, cada 50 y cada 60 cm. Según el tipo de cultivo, el cerco o el pasto que vas a regar tenés que elegir el conveniente. Hay otros que vienen con los goteros a las mismas distancias, pero tienen de novedoso que incorporan una franja de cobre que impide que las raíces se acerquen a la manguera y evitan así que las estrangulen en un jardín con muchas plantas.

¿Cuánto cuestan? La de cobre vale tres o cuatro veces más que la otra. Para un riego bien duradero con muchas plantas, siempre es mejor. De todas formas, hay que decir que la otra anda muy bien.

En la Argentina hay cinco fabricantes que trabajan con el mercado local. Entre las más vendidas, en Neuquén podemos encontrar una nacional, una española y una estadounidense, que es la tiene la franja de cobre para evitar raíces”.

El costo y la amortización



“El valor inicial puede ser del 30% al 60% más alto que un sistema de aspersión, según el material que se decida instalar. Pero al ser más eficiente, baja los costos en uso de electricidad y agua”, dice el paisajista Raffo.

