El costo de parquizar en Neuquén: riego, tierra, plantas, césped y el precio si es un jardín «llave en mano»

En los últimos años creció la demanda para parquizar en el Alto Valle.

¿Cuánto cuesta parquizar en Neuquén y ciudades cercanas del Alto Valle? Consultamos al paisajista neuquino Javier Raffo, que aquí desgrana los valores ítem por ítem tomando como referencia un terreno de 400 metros cuadrados, una superficie habitual. El paisajista, que ha notado un aumento en la demanda en los últimos años y por su trabajo cotidiano conoce todos los eslabones de la cadena, suele decir que para tener un buen jardín lo primero a resolver es el riego.

Captación de agua y sistema de riego



Instalar el sistema de riego en 400 m2 tiene un valor aproximado de 8.000.000 de pesos.

El pozo cuesta 500.000 pesos y un tanque cisterna enterrado 1.000.000 pesos. Si se suma la mano de obra y los materiales instalar el sistema de riego vale alrededor de 8.000.000 de pesos. El pozo es más económico, pero hay que tener en cuenta “el factor lotería” en el caso de las perforaciones: “El agua puede venir de muy buena calidad, muy mala, o buena pero con mucha arena. Para eso hay soluciones, definitivas o parches”, explica el paisajista. «En los últimos tiempos han bajado los costos para instalar el riego y creo que eso influye en que haya más demanda«, agrega.

La tierra: entrarla, distribuirla y nivelar

Hay que calcular $ 1.500.000 para 400 m2. Entrarla y distribuirla con una mini cargadora sale $ 500.000 y nivelar cuesta otros $ 500.000.

Una batea de tierra de 24 m2 cuesta alrededor de 500.000 pesos.

«Una vez listo el riego hecho hay que ver cómo quedaron los niveles, qué sustrato tenés, que eso es otra de las partes importantes. Si te quedó mucho terreno calcáreo por las bases o ya tenías un terreno bastante malo o con mucha piedra o mucha arcilla, es conveniente rellenar. Por lo general usamos una capa de relleno de entre 20 y 30 centímetros como para tener un pasto bueno», dice el paisajista. “La gente se imagina que le van a venir con tierra negra como la de La Pampa y no, acá es un poco más clara aunque sea de chacra o de río”, agrega.

Carpeta verde: césped en rollo o sembrar



Un metro cuadrado de césped en rollo colocado vale 12.500 pesos.

El precio del césped en rollo colocado es de $ 12.500 pesos por metro cuadrado. Es decir 5.000.000 para 400 m2. Es mucho más económico sembrar. Para esa superficie, hay que calcular 30 kilos de semilla a $ 10.000, es decir 300.000 pesos. Si se contrata mano de obra, hay que sumar que el metro de siembra se está cobrando entre 3.000 y 4.000 pesos, es decir alrededor de 1.400.000 pesos.

Plantas, cercos vivos y canteros



Para un cerco vivo se necesitan unas 90 plantas, cada una de un valor de 13.000 a 15.000 pesos. “Dependiendo del tamaño y tipo pueden haber variedades más baratas y algunas más caras”, dice Javier Raffo. Este ítem, entonces, requiere de alrededor de 1.300.000 pesos.

Para la plantación se suele cobrar entre el 15 y el 20% del valor de las plantas,



“Y para canteros y árboles, alrededor de 10.000 pesos por planta. Considerando unas 80 a 90, son 850.000 pesos más”, continúa el paisajista. Para la plantación, agrega, se suele cobrar entre un 15 y 20 por ciento del valor de las plantas.

El costo total y el plus llave en mano



Parquizar un jardín de 400 m2 parte entonces de 14.520.000 pesos y llega a 17.820.000 si se opta por colocar rollos de césped, aunque todo depende del proveedor, los materiales y las plantas que se elijan y qué se hace y qué se contrata. Hay que tener en cuenta además que el costo es proporcional: será la mitad en 200 m2 y el doble en 800 m2.

Para un sistema llave en mano, dejando todo a cargo de un profesional, hay que calcular entre un 15 y un 20% más.

