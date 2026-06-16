«El albañil de TikTok», Santiago Carpintero: «Las casas no las van a construir robots ni la Inteligencia Artificial»

Para «El albañil de TikTok, Santiago Carpintero, «siempre hará falta gente que construya casas con sus propias manos».

La construcción está encendiendo las alarmas a nivel global, y no por falta de ladrillos o proyectos, sino por algo mucho más básico: falta mano de obra joven. En una era donde las profesiones tecnológicas y los trabajos de oficina parecen llevarse todas las miradas, los oficios tradicionales como la albañilería, la plomería o la carpintería sufren para encontrar caras nuevas.

En medio de este escenario, Santiago Carpintero, un joven español de 22 años conocido en redes como «El Albañil de TikTok», se convirtió en el vocero inesperado de una generación que se resiste a dejar morir el oficio.



«Mucha gente piensa que no ganamos mucho hasta que les pasás el presupuesto. Es un oficio bien pagado, pero la mayoría prefiere trabajar en una oficina con comodidades«, afirma Santiago.



De las telecomunicaciones a la cuchara de albañil



La historia de Santiago está ligada al cemento desde la cuna. De chico acompañaba a su padre —también albañil— a las obras, donde descubrió una vocación que, aunque intentó esquivar estudiando telecomunicaciones, terminó ganando la pulseada.



Hoy, además de romper paredes y levantar estructuras en el mundo real, Santiago rompe el algoritmo: acumula más de 180.000 seguidores en su cuenta de TikTok (@reformasanti), donde comparte el día a día, trucos de construcción y proyectos terminados. Incluso creó un grupo de WhatsApp internacional para conectar a jóvenes constructores de todo el mundo en el que participan albañiles argentinos..

Sin embargo, reconoce que el arranque no fue fácil: “Los primeros meses llegabas cansado y estabas más perdido que una aguja en un pajar”, recuerda. El secreto, según él, fue la paciencia y aprender mirando a los que más sabían.



¿Quién va a construir las casas del futuro?

Para «El Albañil de TikTok», el verdadero problema no es la falta de empleo, sino un cambio cultural que desvalorizó el trabajo manual durante décadas, impulsando la idea de que el éxito solo se alcanza con un título universitario.

A Santiago no le tiembla el pulso para lanzar una pregunta incómoda de cara al futuro: “¿Cómo se van a fabricar las casas de aquí a 20 años?”.



La ley de la oferta y la demanda promete jugar a favor de quienes elijan la pala y el balde. Actualmente en España, según las estimaciones del tiktoker, los sueldos del sector ya son competitivos: el salario mensual estimado de un peón es de 1.500 a 1.600 euros y de un oficial de obra de 1.800 a 2.000 euros.

Santiago sostiene que, a medida que los profesionales actuales se jubilen y la escasez de trabajadores se agudice, estos ingresos se van a disparar notablemente.



Ni robots, ni Inteligencia Artificial



Frente al boom tecnológico que promete automatizarlo todo, Carpintero se mantiene escéptico respecto a que las máquinas puedan reemplazar el factor humano en la construcción a corto plazo.



Santiago Carpintero entrevistado por Ibai Llanos.

«No sé quién va a seguir construyendo las casas. No se van a levantar con robots ni con inteligencia artificial. Siempre hará falta gente que las construya con sus propias manos«, concluye con contundencia.



Mientras el debate sobre el futuro del trabajo sigue abierto, «El Albañil de TikTok» tiene algo claro: el día de mañana, quienes sepan dominar un oficio no solo tendrán trabajo asegurado, sino que además, serán bien pagados.

Contacto: @reformasanti