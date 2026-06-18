La increíble mansión que Lionel Messi prepara para su retiro en Rosario: cochera para 15 autos, cine privado y máxima privacidad

Ubicada en el exclusivo Kentucky Club de Campo de Funes, Santa Fe, la residencia que Lionel Messi construyó junto a su familia fue diseñada como un refugio definitivo. Con piscina gigante, gimnasio profesional, cine y medidas extremas de privacidad, se convirtió en una de las propiedades más impactantes de la Argentina.

Mientras continúa escribiendo capítulos históricos dentro de una cancha, Lionel Messi ya tiene listo el lugar donde imagina disfrutar de su vida lejos del fútbol profesional. Se trata de una imponente residencia ubicada en el exclusivo barrio cerrado Kentucky Club de Campo, en la ciudad santafesina de Funes, muy cerca de Rosario.

Conocida popularmente como “La Fortaleza”, la propiedad fue pensada como el hogar definitivo del capitán de la Selección Argentina, un espacio donde la privacidad, la comodidad y la vida familiar son protagonistas.

La construcción demandó varios años de trabajo y una inversión millonaria que habría rondado los cuatro millones de dólares. Durante gran parte de la obra, el proyecto se desarrolló con absoluta reserva y bajo la supervisión de Jorge Messi, padre y representante del futbolista.

Un predio diseñado para que nadie pueda mirar hacia adentro

Uno de los aspectos que más llama la atención de la residencia es la obsesión por preservar la intimidad de la familia.

La propiedad ocupa tres lotes unificados dentro del country y está rodeada por una importante barrera de árboles de gran porte plantados estratégicamente para impedir la visión desde las casas vecinas.

La idea fue crear un verdadero refugio donde Messi, Antonela Roccuzzo y sus hijos puedan disfrutar de sus momentos cotidianos sin exposición pública.

Cochera subterránea para 15 vehículos

Otro de los detalles más sorprendentes es la enorme cochera subterránea con capacidad para alrededor de 15 automóviles.

Además de brindar comodidad, este espacio permite que los movimientos dentro de la propiedad se realicen con absoluta discreción, evitando que desde el exterior se pueda observar qué vehículos ingresan o salen del predio.

Más de 20 ambientes pensados para el entretenimiento

Lejos de una distribución convencional, la casa cuenta con entre 20 y 25 ambientes destinados a distintos usos recreativos y sociales.

La residencia fue diseñada para que cada integrante de la familia tenga su propio espacio y para recibir invitados sin resignar comodidad.

Un cine privado y un piso gamer para los hijos de Messi

Entre los sectores más llamativos aparece un moderno cine privado equipado con tecnología de última generación.

Además, la mansión posee un área completa destinada al entretenimiento de Thiago, Mateo y Ciro, con consolas de videojuegos, espacios de recreación y zonas de descanso especialmente diseñadas para ellos.

Una piscina gigante y gimnasio de nivel europeo

El exterior de la propiedad está dominado por una enorme piscina que Antonela Roccuzzo llegó a describir como “descomunal”.

A esto se suma un gimnasio equipado con máquinas profesionales similares a las que utilizan los futbolistas de elite en los principales clubes de Europa, permitiéndole a Messi mantener sus rutinas de entrenamiento incluso durante sus estadías en Argentina.

Un sector exclusivo para invitados

La casa también incorpora una zona independiente destinada a huéspedes.

Este espacio permite que familiares y amigos disfruten de total autonomía sin interferir con la vida diaria de la familia Messi, algo especialmente valorado por el futbolista cuando regresa al país.

Con todos estos detalles, “La Fortaleza” se convirtió en mucho más que una casa de descanso. Es el lugar que Lionel Messi eligió para proyectar el futuro junto a los suyos y donde, cuando llegue el momento de colgar los botines definitivamente, podrá disfrutar de la tranquilidad que siempre buscó lejos de los reflectores.

Con información de Vía País e Info Funes