Así es la casa minimalista de Flor Bertotti y Federico Amador: abundante luz, tonos neutros y un estilo campestre

Florencia Bertotti y Federico Amador lograron convertir su casa en un verdadero oasis de tranquilidad. Después de varios años de remodelaciones, la pareja apostó por un estilo minimalista y moderno, con ambientes amplios, una paleta de colores neutros y materiales nobles que aportan calidez.

La vivienda se caracteriza por una estética despojada, en la que cada objeto cumple una función. El blanco, los tonos tierra y la madera dominan los distintos espacios, mientras que los grandes ventanales permiten que la luz natural se convierta en uno de los elementos principales de la decoración.

Una cocina minimalista con el blanco como protagonista

Uno de los ambientes centrales de la casa es la cocina. Allí predominan las superficies lisas, el mármol y una estética completamente blanca que genera una sensación de amplitud y luminosidad.

Los estantes abiertos permiten exhibir la vajilla y otros objetos de uso cotidiano, mientras que los detalles de madera aportan un contraste cálido frente a la predominancia del blanco. Los electrodomésticos integrados completan una propuesta moderna y funcional.

La elección del estilo minimalista responde a una búsqueda de armonía y orden. La ausencia de elementos innecesarios permite reducir el ruido visual y darle mayor protagonismo a la iluminación natural.

El living de Flor Bertotti y Federico Amador

El living refleja el perfil artístico de la pareja. Un amplio sofá en tonos claros se combina con almohadones en colores tierra y una alfombra de estilo oriental.

Los grandes ventanales, acompañados por cortinas de lino, permiten que la luz ingrese durante gran parte del día. La presencia de una guitarra, flores secas y otros elementos personales le aporta identidad al ambiente.

De esta manera, el espacio combina el minimalismo con detalles que reflejan la personalidad de sus habitantes y evita que la decoración resulte fría o impersonal.

Un dormitorio y un baño con el mismo estilo

El dormitorio principal mantiene la estética general de la vivienda. Las paredes blancas, los textiles suaves y la iluminación cálida generan un ambiente relajado y despojado.

Las plantas naturales aportan frescura y color, mientras que la decoración conserva la misma línea basada en el orden y los tonos neutros.

El baño y el hall de entrada también siguen esta propuesta. La madera aparece nuevamente como un elemento central y se combina con una organización sencilla, sin sobrecargar los espacios.

Así, Florencia Bertotti y Federico Amador transformaron su casa en un refugio de estilo moderno y campestre, donde la luz natural, los materiales nobles y la decoración minimalista se combinan para crear ambientes cálidos, funcionales y llenos de personalidad.