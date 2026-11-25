El frente judicial internacional por la expropiación de YPF sumó un dato financiero clave, este miércoles: el Gobierno nacional confirmó oficialmente que el fondo Burford Capital, a través de las sociedades Petersen Energía S.A.U. y Petersen Energía Inversora S.A.U., reclama una indemnización de US$14.400 millones en el nuevo arbitraje iniciado en septiembre 2026 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), cifra a la que pide sumar costas e intereses compuestos antes y después del eventual laudo.

De acuerdo con la respuesta N°642 elaborada por la Procuración del Tesoro de la Nación dentro del informe de gestión que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentó ante el Senado de la Nación, y según consignó también el diario Clarín, el reclamo registrado bajo el expediente CIADI ARB/26/38 replica el argumento por la supuesta falta de oferta pública de adquisición tras la sanción de la Ley N°26.741 en 2012, aunque por un monto algo inferior a los US$ 16.000 millones que habían estado en disputa en los tribunales de Nueva York, donde la Cámara de Apelaciones falló a favor de Argentina en marzo último.

Qué dice el informe oficial sobre la nueva demanda de Burford por YPF ante el CIADI

Al responder una consulta del senador radical Maximiliano Abad, la Procuración del Tesoro detalló el estado actual de los ocho arbitrajes vigentes que enfrenta el Estado argentino ante el tribunal dependiente del Banco Mundial, ubicando a la causa de YPF como la más voluminosa por amplio margen.

El caso tramita bajo la carátula «Petersen Energía S.A.U. y Petersen Energía Inversora S.A.U. c/ República Argentina» (CIADI ARB/26/38), y cuestiona la falta de emisión de una oferta de compra de acciones durante la expropiación parcial de YPF S.A.

La planilla oficial actualizada al 10 de noviembre 2026 precisa que la pretensión asciende a US$14.400.000.000, más costas e intereses compuestos anteriores y posteriores al fallo, sin que la parte demandante haya especificado todavía la tasa aplicable.

Según el reporte del Gobierno nacional, el tribunal arbitral se encuentra actualmente en proceso de constitución, instancia previa al intercambio de memoriales en procesos que suelen demandar entre cinco y diez años.

Las otras causas millonarias que enfrenta Argentina ante el CIADI

Además de la nueva presentación vinculada a YPF, la planilla remitida por la Jefatura de Gabinete al Senado expone otros siete procesos abiertos ante el CIADI que comprometen miles de millones de dólares en sectores estratégicos como energía, concesiones viales y sistema previsional: