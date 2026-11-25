Las profundidades del océano siguen revelando secretos que sorprenden a la comunidad científica. Una expedición internacional descubrió evidencias de erupciones volcánicas explosivas a 6.148 metros bajo el nivel del mar, en una de las regiones más enigmáticas del planeta: la fosa de las Marianas.

La investigación, publicada en la revista científica Frontiers in Earth Science y difundida por Nature, representa un récord en el estudio del vulcanismo submarino y plantea nuevos interrogantes sobre los procesos geológicos que ocurren en condiciones extremas.

El hallazgo fue realizado en las cercanías del abismo Challenger, considerado el punto más profundo conocido de los océanos.

Cómo descubrieron rastros de erupciones volcánicas en las profundidades del océano

La expedición, realizada a fines de 2024, estuvo encabezada por un equipo de investigadores liderado por el geólogo Robert J. Stern, de la Universidad de Texas en Dallas.

Para explorar el fondo marino, los especialistas utilizaron Jason/Medea, un vehículo submarino operado de forma remota y capaz de descender hasta 6.500 metros.

Durante las inmersiones, los científicos identificaron formaciones rocosas que contenían materiales procedentes de erupciones explosivas.

El análisis permitió reconocer rocas piroclásticas, originadas por la fragmentación y acumulación de materiales expulsados durante la actividad volcánica.

Estas formaciones constituyen las evidencias de vulcanismo explosivo encontradas a mayor profundidad hasta el momento.

Por qué el descubrimiento sorprende a los científicos

Uno de los aspectos más llamativos del hallazgo está relacionado con la enorme presión que existe a esas profundidades.

En condiciones normales, los gases presentes en el magma pueden expandirse y desencadenar una erupción explosiva. Sin embargo, a miles de metros bajo el agua, la presión dificulta considerablemente ese proceso.

Por este motivo, los investigadores deberán determinar cómo se produjeron estas erupciones en un ambiente tan extremo y qué características las diferencian de las que ocurren en la superficie terrestre.

Los científicos tampoco lograron establecer el lugar exacto ni la antigüedad de las erupciones que originaron los depósitos encontrados.

Qué secretos esconde la fosa de las Marianas

Ubicada en el océano Pacífico occidental, la fosa de las Marianas comenzó a formarse hace aproximadamente 52 millones de años, como consecuencia del movimiento de las placas tectónicas.

En su sector más profundo se encuentra el abismo Challenger, que alcanza cerca de 11.000 metros por debajo del nivel del mar.

Las condiciones extremas de presión, oscuridad y temperatura convierten a esta región en uno de los ambientes más difíciles de explorar.

Gracias al desarrollo de vehículos submarinos robotizados, los investigadores pueden acceder a lugares que durante décadas permanecieron prácticamente fuera del alcance de la ciencia.

Qué significa este descubrimiento para el estudio del planeta

La investigación abre nuevas posibilidades para comprender el comportamiento del magma, la formación del relieve oceánico y la dinámica de las placas tectónicas.

Además, los resultados sugieren que los procesos volcánicos podrían desarrollarse en regiones donde hasta ahora se consideraban poco probables.

El descubrimiento no implica que exista una erupción en curso ni que se haya identificado una amenaza inmediata.

Sin embargo, demuestra que las profundidades del océano todavía esconden fenómenos geológicos capaces de desafiar los conocimientos científicos actuales.