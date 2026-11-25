La Selección Argentina Sub 17 igualó 3-3 ante Dinamarca por la tercera y última fecha del grupo C del Mundial de la categoría y consiguió avanzar a los 16avos de final. El equipo de Diego Placente estuvo al borde de la eliminación, llegó a estar dos goles abajo y logró dar vuelta el resultado, pero no pudo sostener la ventaja y terminó rescatando un empate que le permitió clasificarse en el segundo lugar con cuatro puntos, detrás del líder Australia que finalizó con cinco.

Luego de un comienzo parejo, a los 37 minutos del primer tiempo el árbitro sancionó un polémico penal a favor de Dinamarca por una supuesta sujeción de Thiago Pérez. Placente solicitó la revisión del VAR, pero el juez uzbeko mantuvo su decisión y Madsen se encargó de convertir desde los doce pasos para abrir el marcador.

¡PENAL PARA DINAMARCA! El central sancionó falta dentro del área de Pérez contra Vestergaard. #MundialSub17EnDSPORTS #U17WC https://t.co/2o3I0nzX9q November 25, 2026

Cuando la primera parte llegaba a su fin, el conjunto europeo amplió la ventaja. Chukwuani remató desde el borde del área, la pelota se desvió en el defensor Mendizábal y descolocó al arquero Valentín Reigía, que nada pudo hacer para evitar el 2-0.

¡DINAMARCA AUMENTÓ LA VENTAJA EN LOS ADICIONALES! Remate de Sejdic que se desvió en Chukwuani para el 2-0 ante Argentina. #MundialSub17EnDSPORTS #U17WC https://t.co/79ibgNyyjJ — DSPORTS (@DSports) November 25, 2026

Para el complemento, el entrenador argentino realizó modificaciones ofensivas que rápidamente dieron resultado. A los 13 minutos llegó el descuento: Simón Escobar hizo una pared con Juan Cruz Policella y envió un pase atrás que conectó Giovanni Baroni para establecer el 2-1.

¡DESCONTÓ ARGENTINA! Baroni definió dentro del área para el 2-1 ante Dinamarca. #MundialSub17EnDSPORTS #U17WC https://t.co/TCAWXCEe7I November 25, 2026

Cuatro minutos después, la Albiceleste consiguió el empate. Baroni tocó para Policella, quien se apoyó en Alcaraz y recibió la devolución. El delantero de Vélez se metió gambeteando en el área y sacó un derechazo cruzado, alto y al segundo palo para marcar un gran gol y poner el 2-2.

¡¡GOLAZO DE ARGENTINA!! Policella marcó el 2-2 ante Dinamarca en el Mundial Sub-17. https://t.co/2EczfHusVD — TyC Sports (@TyCSports) November 25, 2026

Argentina aprovechó el envión anímico y, a los 23 minutos, consiguió dar vuelta el resultado con un verdadero golazo. Mateo Sánchez cedió de taco para Alcaraz y el centrodelantero de Argentinos Juniors conectó de sobrepique desde media distancia para clavar la pelota en un ángulo y establecer el 3-2.

¡QUÉ GOLAZO PARA REMONTAR EL PARTIDO! Alcaraz y un disparo infernal para poner el 3-2 de Argentina ante Dinamarca. Por ahora, La Albiceleste está clasificando a los dieciseisavos de final del #MundialSub17EnDSPORTS. #U17WC https://t.co/ksJ9Bd4d0B November 25, 2026

Sin embargo, Dinamarca no se rindió y volvió a meterse en partido. A los 33 minutos, luego de una buena combinación colectiva, Khatar recibió dentro del área y definió de primera para marcar el 3-3 definitivo.

Argentina clasificó a los 16avos del Mundial Sub 17

El empate tuvo un valor enorme para la Selección, que llegó al entretiempo en zona de eliminación. Con la derrota parcial por 2-0, Argentina estaba quedando última en el grupo y necesitaba remontar dos goles para mantener sus posibilidades de avanzar. El equipo de Placente reaccionó, llegó a ponerse 3-2 arriba y, aunque no pudo quedarse con la victoria, consiguió el punto que necesitaba para meterse en la próxima instancia.

Finalmente, Argentina terminó segunda en el grupo C con cuatro puntos, los mismos que Mozambique, pero quedó por encima del conjunto africano gracias al criterio de desempate olímpico, luego de haberse impuesto 2-1 en el enfrentamiento entre ambos.

Australia se quedó con el primer puesto de la zona, con cinco unidades. De esta manera, la Albiceleste avanzó a los 16avos de final y ahora espera por su próximo rival.