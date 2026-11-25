Con la llegada del verano y las vacaciones, una de las principales preocupaciones de quienes tienen plantas en casa es cómo mantenerlas saludables durante su ausencia. Sin embargo, algunos hábitos que parecen beneficiosos pueden terminar perjudicando a las raíces y las hojas.

Según las recomendaciones de la Royal Horticultural Society (RHS), institución británica especializada en jardinería, preparar las macetas con anticipación y adaptar el suministro de agua a cada especie resulta fundamental.

Los cinco errores que debés evitar antes de salir de vacaciones

1. Regar demasiado antes de viajar

Inundar las macetas con la intención de garantizar una reserva de agua puede provocar la pudrición de las raíces. Lo recomendable es realizar un riego profundo y permitir que el excedente drene correctamente.

2. Dejar las macetas expuestas al sol directo

Las temperaturas elevadas y la exposición prolongada al sol aceleran la pérdida de humedad. Conviene trasladar temporalmente las macetas a un lugar protegido, ventilado y con iluminación adecuada.

En la Patagonia, también es importante resguardarlas del viento, especialmente cuando se trata de recipientes pequeños o plantas colgantes.

3. Utilizar el mismo sistema de riego para todas las plantas

No todas las especies tienen las mismas necesidades de hidratación. Los cactus y las suculentas almacenan agua en sus tejidos y pueden tolerar períodos más prolongados sin riego, mientras que otras plantas necesitan humedad frecuente.

4. Improvisar un sistema de autoriego a último momento

Los sistemas caseros con cordones absorbentes o depósitos de agua pueden ser útiles, pero necesitan una prueba previa.

Lo ideal es instalarlos varios días antes de viajar para comprobar que el agua llegue correctamente al sustrato y no genere encharcamientos.

5. Dejar las plantas colgantes en lugares expuestos

Las macetas colgantes suelen perder humedad rápidamente debido a su exposición al aire y al calor.

Antes de viajar, conviene descolgarlas y ubicarlas en un sector protegido del sol intenso y del viento.

Cómo preparar las plantas antes de salir de vacaciones

Además de organizar el riego, existen otras medidas que pueden ayudar a conservar la humedad del sustrato:

Agrupar las macetas según sus necesidades de agua.

Retirar las flores marchitas.

Cubrir la superficie de la tierra con corteza vegetal para reducir la evaporación.

Comprobar que los orificios de drenaje no estén obstruidos.

Alejar las plantas de interior de las ventanas que reciben sol intenso.

Qué hacer si te vas de vacaciones durante más de dos semanas

Cuando la ausencia se prolonga, especialmente durante una ola de calor, los sistemas caseros pueden resultar insuficientes.

En estos casos, los especialistas recomiendan pedirle a una persona de confianza que supervise las plantas y compruebe el estado de la tierra.

La clave está en anticiparse y adaptar los cuidados a cada especie, en lugar de confiar únicamente en una reserva de agua.