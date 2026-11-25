Un joven de 31 años recibió el alta médico del hospital luego de permanecer internado por hantavirus. Archivo

La dirección del hospital Ramón Carrillo de Bariloche confirmó este miércoles que el paciente que permanecía internado con diagnóstico de hantavirus recibió el alta médica, luego de presentar una evolución clínica favorable.

El hombre de 31 años fue diagnosticado con hantavirus el 18 de noviembre y permaneció internado en terapia intensiva varios días, aunque su cuadro clínico era «estable».

El paciente ingresó al centro de salud con fiebre, dolor de cuerpo y decaimiento, síntomas que tuvo durante cinco días hasta que acudió al hospital donde de inmediato se lo aisló bajo sospecha de hantavirus, que finalmente se confirmó.

Los contactos estrechos de la persona fueron identificados y aislados preventivamente, entre ellos una persona en Chile donde el paciente había estado días antes de presentar los síntomas. Inicialmente desde el área de Epidemiología se mencionó que cuatro personas se aislaron y ninguna presentó síntomas.

Se aguardan análisis para determinar qué cepa tuvo el paciente y en base a ese resultado se podría extender el aislamiento de los contactos o levantarles las restricciones.

La evolución del paciente fue mejorando con el transcurso de los días y el domingo el hospital informó su traslado a la Unidad de Cuidados Intermedios, hasta que finalmente hoy fue dado de alta.

Este caso fue el quinto diagnóstico de hantavirus del 2026, de los cuáles dos personas murieron a causa de la enfermedad.