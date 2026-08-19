Ni cocina abierta ni cerrada: la tendencia “broken-plan” que permite integrar los ambientes cuando querés

Durante años, una de las grandes decisiones al proyectar o reformar una casa fue elegir entre una cocina cerrada o una completamente integrada al living y al comedor. Pero la arquitectura interior está recuperando una tercera alternativa: ambientes conectados que pueden separarse cuando hace falta.

El concepto se conoce como “broken-plan” y propone conservar buena parte de la amplitud, la circulación y la luminosidad de una planta abierta, pero incorporando límites que permitan diferenciar funciones. Puertas corredizas, paneles de vidrio, cerramientos plegables, medias paredes e incluso cambios de nivel pueden utilizarse para conseguirlo.

La tendencia aparece nuevamente entre las propuestas de diseño de 2026. Architectural Digest señaló este año que el broken-plan está replanteando las cocinas abiertas para sumar mayor privacidad, menos desorden visual y zonas más definidas, mientras que Livingetc lo ubicó como un punto intermedio entre los espacios completamente abiertos y las habitaciones aisladas.

Ni cocina abierta ni cerrada: qué es el “broken-plan”

La diferencia está en que no busca volver a levantar paredes y aislar cada habitación, sino crear límites flexibles.

El concepto no es completamente nuevo. The Guardian ya analizaba el broken-plan como una evolución de la planta abierta y recogía una definición particularmente gráfica del arquitecto Charlie Luxton: la búsqueda pasa por generar espacios interconectados en lugar de un único ambiente enorme.

Aplicado a la cocina, significa poder mantenerla integrada durante una reunión, el desayuno o una comida familiar y cerrarla cuando se cocina, cuando hay ruido o simplemente cuando no se quiere dejar todo a la vista.

Puertas corredizas de vidrio, una de las claves

Entre las soluciones más utilizadas aparecen las grandes puertas corredizas de vidrio.

Cuando permanecen abiertas, cocina, comedor y living pueden funcionar prácticamente como un único espacio. Una vez cerradas, aparece una separación física sin bloquear completamente las visuales ni el paso de la luz.

Architectural Digest India destaca precisamente los paneles de vidrio, las puertas corredizas y los cerramientos plegables entre las alternativas para diseñar una cocina semiabierta. Estos últimos permiten cerrar el sector durante la preparación de los alimentos y volver a abrirlo después.

El vidrio tampoco tiene que ser completamente transparente. Los modelos acanalados, esmerilados o traslúcidos permiten aumentar la privacidad sin convertir nuevamente la cocina en una habitación oscura y aislada.

La ventaja frente a una cocina totalmente abierta

Las cocinas integradas transformaron la manera de vivir las áreas sociales de la casa. Sin embargo, tienen algunos inconvenientes evidentes: el ruido de los electrodomésticos, los olores y el desorden quedan expuestos al living y al comedor.

El broken-plan intenta solucionar justamente ese problema sin perder las ventajas de la integración.

Grand Designs Magazine explica que este tipo de distribución toma la sensación de apertura de una planta integrada pero introduce barreras físicas o visuales para distinguir las diferentes funciones. Entre los recursos que menciona aparecen islas, penínsulas, medias paredes, puertas ocultas y superficies vidriadas.

Una isla también puede marcar el límite

No siempre es necesario instalar una puerta.

Una isla o península puede funcionar como frontera entre la cocina y el comedor. Además de sumar superficie de trabajo y guardado, establece dónde termina un sector y comienza el otro sin cortar la circulación.

También pueden utilizarse muebles, bibliotecas abiertas, diferencias en los pisos, cambios de altura del cielorraso o iluminación específica para definir cada área.

La idea es sencilla: que cada espacio conserve su función aunque visualmente continúe relacionado con los demás.

Una solución especialmente interesante para pocos metros

La propuesta también puede resultar útil en departamentos y viviendas pequeñas, donde construir numerosas divisiones puede reducir visualmente los ambientes.

Los cerramientos transparentes permiten compartir luz natural entre diferentes sectores, mientras que una puerta corrediza ocupa menos espacio de apertura que una convencional.

Un proyecto publicado por Houzz, por ejemplo, resolvió una casa londinense larga y angosta mediante una serie de puertas corredizas. La intervención permitió conectar cocina, comedor y living sin convertir toda la planta en un único espacio abierto.

La casa ya no tiene que elegir entre abrir o cerrar

Más que anunciar el final de las cocinas abiertas, el broken-plan plantea una forma más flexible de pensar la vivienda.

La cocina puede estar integrada durante buena parte del día y transformarse en un espacio independiente cuando las circunstancias lo requieren.

Así, la discusión deja de ser simplemente “cocina abierta o cocina cerrada”. Puertas corredizas, vidrio, paneles móviles, islas y divisiones parciales permiten una tercera posibilidad: una casa que cambia según cómo se la utiliza en cada momento.