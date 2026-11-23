Britney Spears volvió a quedar en el centro de la escena internacional después de viajar a Londres y despertar rumores sobre un posible regreso a la industria musical. La cantante estadounidense, de 44 años, se instaló en la capital británica y, según trascendió en las últimas horas, habría reservado un estudio de grabación privado para trabajar en nuevas canciones.

La información fue publicada por el diario británico The Sun y rápidamente generó expectativas entre sus seguidores, especialmente porque la artista había manifestado en reiteradas oportunidades que no tenía intenciones de retomar su carrera musical.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre un nuevo disco, el viaje representa un movimiento inesperado para la intérprete de Toxic y Baby One More Time, que lleva varios años alejada de los escenarios.

Britney Spears viajó a Londres: qué se sabe sobre su posible regreso a la música

De acuerdo con la información difundida por la prensa británica, Britney Spears llegó a Londres el jueves 19 de noviembre y se alojó en un hotel de cinco estrellas.

Durante su estadía habría alquilado un estudio privado para experimentar con nuevas canciones y explorar propuestas musicales.

La cantante también compartió imágenes y videos de su llegada a través de Instagram, donde se mostró entusiasmada por regresar a Reino Unido después de varios años.

En una de las publicaciones incluso intentó imitar el acento británico y comentó que estaba lloviendo intensamente en la ciudad.

Su última presentación pública en Reino Unido había sido en 2018, durante la gira Piece of Me.

Sin embargo, ni Britney Spears ni sus representantes confirmaron que esté preparando un nuevo álbum o que tenga previsto regresar a los escenarios.

El nuevo proyecto de Britney Spears que también la llevó a Londres

Además de los rumores musicales, la artista reveló que uno de los motivos de su viaje está relacionado con su nueva línea de joyería, B Tiny.

El viernes 20 de noviembre, Britney compartió una publicación en Instagram en la que explicó que viajaría a Londres para trabajar en el emprendimiento y que estaba considerando modificar el nombre de la marca.

La cantante había anunciado formalmente este proyecto en 2024, aunque la idea de desarrollar una colección de joyas surgió muchos años antes.

La propuesta incluye piezas pequeñas y delicadas, con diseños que buscan transmitir mensajes relacionados con la fortaleza y la protección personal.

En los últimos días, Spears también mostró avances del sitio web de la marca y algunos detalles de su identidad visual.

Este emprendimiento representa una nueva faceta profesional para la artista, que busca explorar actividades creativas más allá de la música.

Britney Spears y el inesperado mensaje a su familia que sorprendió a todos

En medio de su estadía en Londres, Britney Spears también llamó la atención por una publicación dedicada a su familia, con la que mantiene una relación compleja desde hace años.

El sábado 21 de noviembre, la cantante compartió un extenso mensaje en Instagram en el que pidió disculpas por haber expuesto públicamente conflictos del pasado.

En el texto, que posteriormente eliminó, reconoció que extraña a sus familiares y reflexionó sobre algunas de sus propias reacciones.

Según informó la revista People, la artista expresó su arrepentimiento por haber mencionado determinadas situaciones personales sin haberlas conversado previamente cara a cara.

El mensaje sorprendió porque durante los últimos años Britney había realizado fuertes declaraciones sobre sus vínculos familiares, especialmente después del final de la tutela legal que controló distintos aspectos de su vida durante casi 14 años.

Por ahora, se desconoce si esta publicación representa el comienzo de una reconciliación.

¿Britney Spears vuelve a cantar? Lo último que se sabe

El posible regreso de Britney Spears genera especial expectativa porque su último álbum de estudio, Glory, fue publicado en 2016.

Aunque posteriormente participó en colaboraciones musicales, la cantante había expresado en 2024 que no tenía intención de regresar a la industria discográfica.

Por eso, las versiones sobre su presencia en un estudio de Londres despertaron nuevas especulaciones.

Por el momento, no hay fechas de lanzamiento, canciones anunciadas ni una gira confirmada.

Mientras tanto, Britney continúa compartiendo aspectos de su vida en redes sociales y desarrollando su proyecto de joyería.

Su viaje a Londres, los rumores sobre nuevas grabaciones y el inesperado mensaje a su familia volvieron a colocarla entre las figuras más comentadas del espectáculo internacional.