Maravillas de la historia: una pulpería de 1714 abre sus puertas por primera vez en la Noche de los Museos

La histórica pulpería fue construida en 1714. Fotos: Pulpería Argentina.

Una página original del Cabildo de Buenos Aires, una urna de las elecciones presidenciales de 1951 (las primeras en las que votaron las mujeres a nivel nacional), un inodoro que perteneció al general Justo José de Urquiza y hasta una mina submarina. Estos son solo algunos de los fascinantes tesoros que esconde una imponente casona de San Telmo (Defensa 1350), un portal con más de tres siglos de historia que este año formará parte por primera vez de la Noche de los Museos.

Organizada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, la cita será este sábado 14 de noviembre, de 19 a 2 h, con una propuesta que entrelaza patrimonio arqueológico, gastronomía solidaria, música en vivo y cultura popular.

Una casona con tres siglos de resistencia y transformación

Levantada hace más de 300 años, la propiedad guarda en sus cimientos testigos mudos de distintas épocas de la vida porteña. Entre sus vestigios arquitectónicos más impactantes se conservan una pared original de 1714 y un antiguo aljibe que perteneció al conventillo que funcionó en su patio central.

Colección de antiguos pinguinos

Desde el punto de vista constructivo, la casona de San Telmo es un verdadero documento viviente de la historia edilicia porteña. Su estructura combina muros portantes de ladrillo colonial asentados en barro, gruesos cimientos de piedra y los característicos tirantes de madera dura de demolición.

Las excavaciones arqueológicas realizadas en el subsuelo permitieron rescatar fragmentos de mampostería histórica, metales y cimientos ocultos, revelando cómo los sucesivos habitantes reutilizaron y refuncionalizaron los espacios materiales a lo largo de más de 300 años.

Reliquia: la moneda de 1805.

A lo largo de los siglos, el edificio adoptó múltiples identidades: fue vivienda familiar, conventillo, tintorería, taller mecánico y sede de la Fundación San Telmo.

El renacimiento arqueológico: En 2012, el francés Grégoire Fabre y la suiza Tatiana Michalsky rescataron el inmueble e iniciaron un puntilloso trabajo arqueológico. Aquellas excavaciones permitieron hallar valiosos tesoros: botellas antiguas, grilletes y hasta un soldadito de plomo de fabricación nacional.

En 2012, el francés Grégoire Fabre y la suiza Tatiana Michalsky rescataron el inmueble e iniciaron un puntilloso trabajo arqueológico. Aquellas excavaciones permitieron hallar valiosos tesoros: botellas antiguas, grilletes y hasta un soldadito de plomo de fabricación nacional. De Quilapán a Pulpería Argentina: Tras haber funcionado como Pulpería Quilapán (que cerró en pandemia) y pasar tres años sin actividad, dos amigos —Matías Pierrad (del Antigourmet) y Sebastián Piña— tomaron la posta para iniciar una nueva etapa. Rebautizada como Pulpería Argentina, la casona reabrió con un formato enfocado en la comunidad, integrado con visitas guiadas, peñas folklóricas y actividades educativas. Además, cuenta con la certificación de Empresa B, consolidando su compromiso con una economía inclusiva y regenerativa.



¿Qué se podrá descubrir durante la Noche de los Museos?

Durante toda la velada habrá visitas guiadas en continuado para recorrer los recovecos de la casona y sus principales atractivos:

El Museo Histórico Pulpero: Un espacio que exhibe piezas características de los boliches de los siglos XVII y XVIII, rindiendo homenaje a aquellos históricos puntos de encuentro criollo.

Un espacio que exhibe piezas características de los boliches de los siglos XVII y XVIII, rindiendo homenaje a aquellos históricos puntos de encuentro criollo. Sala Homenaje a Doña Petrona: Un sector especialmente dedicado a una de las máximas referentes de la gastronomía nacional, donde se reúnen artículos de cocina, muebles originales y recetarios de su época dorada.

Un sector especialmente dedicado a una de las máximas referentes de la gastronomía nacional, donde se reúnen artículos de cocina, muebles originales y recetarios de su época dorada. Pianola, Tango y Folklore: La música resonará fuerte en la casona con espectáculos en vivo de folclore y tango. Como perlita imperdible, habrá una demostración en vivo del funcionamiento de una pianola de 1895 que conserva la casa, acompañada por sus rollos con partituras de más de 300 temas.

La música resonará fuerte en la casona con espectáculos en vivo de folclore y tango. Como perlita imperdible, habrá una demostración en vivo del funcionamiento de que conserva la casa, acompañada por sus rollos con partituras de más de 300 temas. Gastronomía con impacto social: La propuesta de sabores estará a cargo de El Pan Nuestro de Cada Día, una cooperativa sociolaboral vinculada a la Familia Grande Hogar de Cristo que genera oportunidades de trabajo para personas en situación de vulnerabilidad.

Coordenadas para la visita