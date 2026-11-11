Dejó Bélgica y construyó una casa de barro y madera reciclada en Córdoba: cómo es su refugio en medio del monte

En medio de un bosque de Villa de las Rosas, en Traslasierra, Córdoba, una pequeña casa construida con barro, cañas y madera recuperada demuestra que es posible pensar la arquitectura desde otro lugar. Su creador es Malori, un belga de 33 años que dejó atrás su trabajo en Europa para buscar una vida más conectada con la naturaleza. Sin grandes maquinarias ni materiales industriales convencionales, levantó su propio refugio utilizando principalmente recursos que encontró en el entorno.

La historia fue difundida por TN, a partir de una entrevista realizada por el canal de YouTube Crónicas del Cambio. La vivienda, que su dueño bautizó como «mi nidito», fue construida en apenas cuatro meses y reúne varias de las características de la bioconstrucción: aprovechamiento de materiales naturales, reutilización de elementos descartados y una búsqueda de integración con el paisaje.

Una casa de barro en Córdoba: cómo es el diseño y qué materiales utilizó

La vivienda se encuentra rodeada de vegetación, en un terreno donde se desarrollan proyectos de regeneración ambiental. Su arquitectura responde a una idea sencilla: construir con lo que ofrece el lugar y reducir la dependencia de materiales nuevos.

Para levantarla, Malori recolectó cañas de los alrededores, utilizó arena del río y aprovechó madera de árboles siempreverdes que estaban siendo retirados como parte de las tareas de recuperación del monte nativo.

El barro fue uno de los materiales protagonistas de la construcción, una elección vinculada con las técnicas tradicionales de arquitectura en tierra.

Este tipo de construcción permite aprovechar recursos disponibles en la zona y, cuando está correctamente diseñada y ejecutada, puede ofrecer buenas condiciones de confort térmico.

La vivienda también incorpora elementos reciclados que le aportan una identidad particular.

La puerta fue fabricada con pallets recuperados y algunas aberturas se resolvieron utilizando parabrisas reutilizados, una solución que transforma piezas originalmente destinadas a vehículos en componentes de la arquitectura.

Madera recuperada, cañas y barro: las claves de la bioconstrucción

Uno de los aspectos más interesantes del proyecto es la manera en que los materiales fueron seleccionados según su disponibilidad.

En lugar de partir de un diseño que exigiera comprar determinados productos, Malori adaptó la construcción a los recursos que podía conseguir.

Las cañas, la madera y la tierra forman parte de una arquitectura que recupera técnicas tradicionales, pero que también incorpora criterios contemporáneos de reutilización.

La madera recuperada permite reducir la demanda de piezas nuevas, mientras que las cañas pueden utilizarse en diferentes soluciones constructivas, siempre que reciban el tratamiento y la protección adecuados.

Por su parte, los sistemas de construcción con tierra pueden contribuir a regular la humedad interior y aportar inercia térmica, aunque su comportamiento depende del espesor de los muros, la composición de las mezclas y las condiciones climáticas.

En este caso, el proyecto destaca especialmente por su carácter artesanal y por la decisión de construir con recursos del entorno inmediato.

Cómo es el interior: una cama artesanal, muebles sencillos y materiales naturales

El interior de la casa mantiene la misma filosofía que su construcción.

Lejos de los ambientes recargados, el espacio está equipado con una cama, una pequeña mesa y elementos realizados de manera artesanal.

Uno de los detalles más particulares es el colchón, que Malori fabricó utilizando paja brava, un material vegetal que recolectó y acondicionó para descansar.

El resultado es un refugio de estética rústica, donde la sencillez no aparece como una tendencia decorativa, sino como una consecuencia de la forma de vida elegida.

La elección responde a su búsqueda de autosuficiencia y a la intención de aprovechar recursos naturales en lugar de incorporar productos industrializados.

Los materiales, las texturas naturales y los objetos reutilizados son los protagonistas de un ambiente que prioriza lo esencial.

Un baño seco y una ducha al aire libre: soluciones para vivir en contacto con la naturaleza

La vivienda también incorpora alternativas poco habituales en las casas urbanas.

El baño seco es una de las soluciones elegidas por Malori, quien utiliza aserrín o tierra seca para cubrir los residuos y controlar los olores.

Este tipo de instalación permite reducir el uso de agua en comparación con un inodoro convencional, aunque requiere un sistema adecuado de manejo y tratamiento de los residuos para evitar riesgos sanitarios.

La ducha, por su parte, fue pensada como una experiencia vinculada con el exterior.

Antes de construir el baño, Malori acostumbraba bañarse al aire libre y decidió conservar esa posibilidad.

Para disponer de agua caliente instaló un calefón a leña, que utiliza especialmente durante los días fríos.

Estas decisiones reflejan una búsqueda de autonomía, aunque también implican adaptar las rutinas cotidianas a un sistema de vivienda diferente del convencional.

Construyó su casa en cuatro meses y sin ayuda: el desafío de levantar su propio refugio

El proceso completo demandó aproximadamente cuatro meses de trabajo.

Aunque Malori ya había participado en experiencias de construcción comunitaria, esta vez decidió encargarse personalmente de todas las etapas.

La idea era crear un espacio propio, pequeño y funcional, que pudiera levantar con sus manos.

El proyecto comenzó en el terreno de su amigo Jere, quien desde hace años trabaja en iniciativas de regeneración del suelo, recuperación de vegetación nativa y producción de alimentos.

Allí encontró un entorno propicio para experimentar con la bioconstrucción y desarrollar una vivienda adaptada a sus necesidades.

De un sueldo de 2.000 euros en Bélgica a una vida entre las sierras de Córdoba

Detrás de la construcción existe una historia de transformación personal.

Malori nació en Bélgica y, cuando tenía 23 años, decidió abandonar una rutina laboral que ya no lo hacía feliz.

Aunque contaba con un empleo estable y un ingreso cercano a los 2.000 euros mensuales, comenzó a viajar en busca de otras experiencias.

Recorrió distintos países, caminó durante 87 días por el Camino de Santiago y pasó una temporada en Tailandia, donde se interesó por la meditación y otras formas de vida.

Hace siete años llegó a la Argentina y, después de recorrer diferentes provincias, encontró en Córdoba un lugar donde quería establecerse.

Su interés por la naturaleza lo llevó a participar en proyectos de permacultura, bioconstrucción y regeneración ambiental.

Un proyecto de 260 hectáreas para recuperar el monte nativo

La pequeña casa de barro forma parte de una búsqueda que hoy tiene un objetivo más amplio.

Malori consiguió un terreno de 260 hectáreas en Altautina, Córdoba, con la intención de impulsar un proyecto de recuperación del monte y trabajo comunitario.

Para reunir los fondos necesarios vendió pertenencias, entre ellas una camioneta acondicionada como motorhome y una motocicleta, y recibió colaboraciones mediante una iniciativa colectiva.

Su propuesta apunta a desarrollar actividades vinculadas con la conservación ambiental y la regeneración del suelo.

La vivienda que construyó en Villa de las Rosas representa, en ese recorrido, una experiencia concreta de arquitectura de bajo impacto basada en la reutilización de materiales.

Más que una casa convencional, su refugio de barro, madera y caña plantea otra manera de pensar el espacio doméstico: construir con lo disponible, recuperar materiales y adaptar la vivienda al entorno natural.