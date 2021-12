ATE exige categorizaciones y equipamiento para los brigadistas de Parques Nacionales

Delegados sindicales de todos los parques nacionales de la Norpatagonia se concentraron hoy en Bariloche para evaluar la situación en el inicio de la temporada de verano y denunciar la “histórica postergación” que padecen los brigadistas, además de reclamar la renovación de equipamiento.

Uno de los delegados de ATE en Nahuel Huapi, Juan Sepúlveda, dijo que les faltan ropa para incendios, herramientas específicas para fuegos de interfase y también para rescates en montaña. “Estamos ante una situación muy complicada desde lo climático y también desde la cantidad de turismo que se viene. Va a haber muchísima gente visitando los parques -advirtió-. Hacemos responsables a las autoridades de lo que pueda pasar ante una emergencia”.

También dijo que “la mitad de los brigadistas está mal categorizado” y que la solución a ese punto “está prometida desde antes de la pandemia, pero desde entonces no se habló más y no hay avances”. Esa situación afecta a unos 350 brigadistas en todo el país, aunque el mayor número corresponde a los parques cordilleranos. Sepúlveda dijo que el salario de bolsillo de un brigadista ronda hoy los 60 mil pesos.

Los brigadistas reclaman indumentaria y equipamiento para afrontar la temporada de incendios. Foto: Chino leiva

En el plenario convocado por ATE para hoy participan representantes de los parques Lanín, Nahuel Huapi, Lago Puelo y Los Alerces. Los trabajadores se movilizaron esta mañana con bombos y banderas en la puerta de la intendencia de. parque Nahuel Huapi, a metros del Centro Cívico.

Sepúlveda dijo que la ropa ignífuga para el combate de incendios debe ser renovada cada dos años pero no la recibieron. Y también les hacen falta con urgencia tablas, sogas, ropa de montaña y zapatos de trekking para los rescates.

“Es una obligación del Estado y no se cumple, no hay respuestas –afirmó el dirigente-. Hablamos del tema con el intendente de este parque (Horacio Paradela), y nos dice que está todo previsto. Pero no dice cómo”.

Según Sepúlveda,las situaciones de emergencia se agravan año tras año y les preocupan especialmente los incendios de interfase “como el que ocurrió el verano pasado en Las Golondrinas”, para los cuales los brigadistas de Parques “no están preparados” y menos aún los que llegan de otros puntos del país.

Opinó que “trabajar en incendios de la Patagonia no es para cualquiera y no se puede improvisar, pareciera que solo van a cambiar estas cosas cuando ocurra una tragedia”.