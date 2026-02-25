Colapinto en la F1: el horario de la primera carrera del año y el detalle histórico en el circuito

Franco Colapinto se prepara para debutar en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 con el equipo Alpine. Desde el jueves 5 de marzo al domingo 8, el argentino tendrá actividad en el circuito de de Albert Park en Melbourne.

Las pruebas en Barcelona y en Bahréin dejaron sensaciones positivas en la escudería Alpine que tiene toda la expectativa en que el A526 responda esta temporada en pista. Luego de un 2025 para el olvido, donde el elenco francés sumó poco y nada, el objetivo de este año es ubicarse por debajo de los cuatro primeros (McLaren, Red Bull, Ferrari y Mercedes).

En los ensayos de pretemporada también pudieron observarse vestigios de lo que se traen entre manos las escuderías más potentes de la parrilla (en Ferrari, Leclerc dominó la última tanda de prácticas en Bahréin; también tuvieron su protagonismo en Mercedes, Russell y Antonelli).

El 2026 contará con 24 Grandes Premios con un solo cambio apenas respecto del 2025. En el calendario se correrá el Gran Premio de España, en Madrid, en lugar del de Emilia-Romaña, en Italia.

Por otra parte, seis carreras tendrán el formato sprint: China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur.

El inusual horario en el que correrá Franco Colapinto el Gran Premio de Australia en la Fórmula 1

El horario de la primera carrera de 2026 obligará a los fanáticos de Franco Colapinto a mantenerse en vilo durante la madrugada dada la diferencia horaria de 14 horas, entre un país y el otro.

La acción del Gran Premio de Australia comenzará el día jueves 5 de marzo con la primera práctica libre a las 22.30. El viernes, la segunda tanda de ensayos comenzará a las 2 de la mañana, mientras que la tercera y última jornada de libres se realizará ese mismo día por la noche, a las 22.30.

La clasificación será a las 2 de la madrugada del sábado 7 de marzo y la carrera se correrá a la 1 de la mañana de domingo 8.

La novedad del Gran Premio de Australia 2026

Por primera vez en la historia del deporte, una curva de un circuito de la Fórmula 1 llevará el nombre de una mujer. Con motivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la curva 6 del circuito de Albert Park en Melbourne llevará el nombre de Laura Mueller (ingeniera de carrera de Esteban Ocon en Haas) y Hannah Schmitz (jefa de estrategia de carrera en Red Bull).

El Gran Premio de Australia les dará el honor de ser parte de la historia de la competencia. El homenaje se enmarca en la iniciativa «In Her Corner», una colaboración entre Engineers Australia y la Australian Grand Prix Corporation que tiene por objetivo inspirar a la próxima generación de ingenieros.