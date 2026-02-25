Se abren los octavos de final del Chile Open, con tres argentinos en cancha

Este miércoles inician los octavos de final del Chile Open, el último torneo de la gira sudamericana. El certamen de categoría 250, que contó con la participación de nueve argentinos, tiene a seis de ellos con vida en el certamen.

En la jornada que abre la segunda ronda, tres argentinos serán protagonistas en Santiago. En el primer turno y en el Court Central, Camilo Ugo Carabelli (59°) debuta frente al alemán Yannick Hanfmann (81°). El Brujo, cuarto preclasificado del torneo, buscará llegar lejos en Santiago tras perder en primera ronda de Río.

Al término de este encuentro y desde las 15, saltarán a la cancha Francisco Comesaña (82°) y el italiano Andrea Pellegrino (137°). El Tiburón jugará por primera vez la segunda ronda en esta gira sudamericana, tras perder en el debut en Buenos Aires y Río.

En el cierre de la jornada y no antes de las 20 horas, Mariano Navone (77°) tendrá un difícil encuentro ante el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi (21°). La Nave tuvo un complicado duelo ante Kopriva en primera ronda, pero pasó de fase tras el abandono del checo.

Navone pasó a octavos tras el retiro de Kopriva.

Este jueves se completarán los octavos de final en Santiago. Habrá dos Argentina vs. Chile, que se llevarán todo el protagonismo: Thiago Tirante jugará contra Alejandro Tabilo (finalista de Río) y Sebastián Báez comenzará su recorrido ante Cristian Garín, que venció en el debut a Juan Manuel Cerúndolo.

Además, también debutará Francisco Cerúndolo, máximo candidato al título. La mejor raqueta nacional se verá las caras ante el danés Moller, que en primera ronda eliminó a Román Burruchaga. Cabe destacar que los horarios y el cronograma del jueves todavía no está confirmado.