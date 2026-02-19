El mensaje de Franco Colapinto tras su buen desempeño en las pruebas de pretemporada con Alpine

Franco Colapinto terminó su participación en las pruebas de pretemporada de la Fórmula 1. El piloto argentino tuvo un gran desempeño este jueves y mejoró lo que había hecho la semana anterior. Por eso, reveló sus sensaciones y entusiasmó a sus fanáticos.

El mensaje de Colapinto tras su buen rendimiento en Baréin

“Estoy contento de terminar mis pruebas de pretemporada de manera positiva con 120 vueltas completadas en lo que fue un día muy ocupado en el auto”, aseguró. Y agregó: “Las condiciones fueron calurosas en todo momento y fue fantástico tener dos sesiones sólidas nuevamente hoy y completar un buen número de vueltas”.

Colapinto tuvo un gran desempeño en su último día de pruebas en la Fórmula 1. (Foto: AlpineF1Team/IG).

Además, contó cómo fueron los objetivos de Alpine en estas pruebas: “Hemos estado desarrollando constantemente nuestro programa en Barcelona y Bahréin, ya que hay mucho que aprender y comprender en estos nuevos autos. Por momentos, nos hemos enfrentado a algunos desafíos y el equipo ha hecho un gran trabajo, especialmente esta semana, para agregar muchas vueltas a nuestro recuento y proporcionarnos datos realmente interesantes para analizar”.

Por otra parte, se refirió a su desempeño y cómo se sintió con el auto a la hora de buscar mayor exigencia: “Para mí, hoy fue beneficioso comenzar a presionar el auto un poco más y trabajar en diferentes elementos de configuración. Tenemos algunas ideas para encontrar más mejoras, que estoy seguro de que Pierre estará ansioso por probar mañana, ya que estará en el auto todo el día para finalizar nuestro programa de pruebas de pretemporada”.

Si bien este viernes no estará presente en la pista, Colapinto dejó en claro que se mantendrá trabajando con el equipo para seguir mejorando: “Estaré observando de cerca mañana, luego pasaré tiempo con el equipo en la fábrica a medida que nos acerquemos a competir una vez más”.