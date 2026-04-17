El Turismo Pista del Valle pone primera en el autódromo de Roca

El TP del Valle llega con un renovado parque automotor a Roca. (Foto gentileza)

Este fin de semana se pone en marcha el campeonato 2026 del Turismo Pista del Valle, con la disputa de la primera fecha en el autódromo de General Roca, marcando el regreso de la actividad en pista tras varios meses de receso.

Se espera un gran inicio de temporada, con un autoparque destacado en las tres clases y el regreso de nombres de jerarquía dentro de la categoría, como Giuliano Scaiola y Franco Rossomanno, a los que se suma el debut de Juan Cortina, entre otros protagonistas.

La actividad comenzará el sábado con entrenamientos y clasificaciones, mientras que el domingo se disputarán las series y finales que definirán a los primeros ganadores del año.

El espectáculo será acompañado por categorías invitadas, entre ellas el TC Neuquino, el TC Pista Neuquino y la Clase 1 de los Fiat 600, completando un fin de semana a puro automovilismo.

Las categorías teloneras estarán presentes el fin de semana en Roca. (Gentileza)

Cabe destacar que la entrada general será gratuita, y como acción solidaria se solicita al público colaborar con un alimento no perecedero, que será destinado a distintos hogares y merenderos de la región.

Todo está dado para vivir un gran fin de semana, con buen parque, protagonistas de nivel y el esperado regreso del automovilismo regional a pista.

Los pilotos confirmados del Turismo Pista del Valle

Clase 1: Cristian Geolovsky, Carlos Cisterna, Daniel Aguirre, Javier Vargas, Matías Vázquez, Lautaro Aragonés, Luis Tojo, Facundo Díaz.

Clase 2: Rafael Salina, Thiago Silenzi, Edgardo Aguirre, Germán González, César Bacigaluppe, Matías Villalba, Oscar Gensabella, Matías Basso, Martín Soto, Guillermo MacKenzie, Luciano García, Matías Tobio, Roberto Ruzzi, Juan Cruz Noguera, Mariano Fioretti, Benjamín Zuaín.

Clase 3: Sebastián Massa, Alejandro López, Facundo Mena, Franco Rossomanno, Gabriel Barroso, Giuliano Scaiola, Iván Eberle, Juan Cortina, Manuel Morón, Martín Vicente González, Matías Rizzo, Sergio Muñoz, Thiago Lisievicz, Juan Lisaukas.