La decisión de la Fórmula 1 con Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Estados Unidos

Este fin de semana vuelve la Fórmula 1 con el Gran Premio de los Estados Unidos, el cual se desarrollará en Austin, Texas. En la previa al inicio de las actividades en el Circuito de las Américas, Franco Colapinto fue notificado por la FIA para asistir a un evento este jueves.

El piloto argentino fue seleccionado para participar de la primera jornada de conferencias de prensa junto a Fernando Alonso (Aston Martin) y Oliver Bearman (Haas) en el turno inicial del 16 de octubre.

Colapinto volverá a compartir conferencia con Fernando Alonso.

En la siguiente franja hablarán con los medios Lewis Hamilton (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull) y Gabriel Bortoleto (Sauber).

A qué hora habla Franco Colapinto antes del GP de Estados Unidos

El viernes será el turno para los directores de equipo, en este caso Zak Brown (McLaren), Toto Wolff (Mercedes) y Laurent Mekies (Red Bull). Luego del evento, comenzará la clasificación para la carrera Sprint del sábado.

La conferencia de prensa de la que participará Franco Colapinto será a las 15:30, hora de Argentina, un día antes de que comiencen las actividades en la pista en el Circuito de las Américas.