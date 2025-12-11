La fuerte frase de Briatore sobre la evolución de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Colapinto y Briatore, tras firmar el acuerdo de continuidad del argentino en la F1 para el 2026.

Flavio Briatore, asesor deportivo del equipo Alpine, habló sobre Franco Colapinto tras el GP de Abu Dhabi, remarcó su transformación desde su llegada al equipo a principios de la temporada y lo comparó con su coequiper, el francés Pierre Gasly.

“Pasé mucho tiempo con Franco y vi un cambio en él. La madurez de los últimos meses es completamente diferente. Me sorprendió. Al principio había gente dentro del equipo que no estaba convencida de su rendimiento. Yo seguí apostando por Franco y ahora todos creen que es fantástico para nosotros y el compañero ideal para Pierre”, dijo el italiano en diálogo con Last Word Sports.

En ese sentido, agregó: “En las últimas carreras no hubo accidentes y manejó muy bien. Estuvo muy cerca de Pierre-dos décimas arriba, dos abajo- y consideró a Gasly uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1”.

Y cerró con un compromiso fuerte: “Mi trabajo es entregarles el mejor auto posible a Pierre y Franco para el próximo año”.

Cómo terminó Colapinto en la última carrera del año en la F1

El argentino Franco Colapinto terminó el Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1 en el último lugar. Su compañero, Pierre Gasly, apenas lo superó y quedó 19°.

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará con el Gran Premio de Australia, que se disputará del 6 al 8 de marzo en el circuito de Albert Park, en Melbourne.