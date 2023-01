La renovación que promete cambiar los espectáculos en el automovilismo regional

Luciano Farroni fue el último campeón de la histórica Monomarca Gol que pasará a denominarse como Clase 3 del flamante Turismo Pista del Valle. Gentileza.

El flamante Turismo Pista del Valle (TPV) aparece como una de las grandes apuestas para renovar al automovilismo regional, tendrá un certamen de nueve fechas y se presentará en sociedad del 19 de marzo en el autódromo de Roca.

El proyecto comenzó a armarse hace mucho tiempo y permitió la unión de tres categorías de la región, las que compatirán sus programaciones con un mismo formato en todas sus pruebas, lo que generó el interés de muchos pilotos.

La Clase 3 reemplazará a la legendaria Monomarca Gol, una de las categorías emblemas con más de veinte años de historia, pero que necesitaba un recambio; la 2 corresponderá al Turismo Fiat Patagónico 1.4 y la 1, la ex Monomarca Fiat 1100.

El TPV con sus tres clases compartirá sus programaciones con el Gran Turismo Regional (GTR 11), que seguirá con sus certámenes en forma separada, como sucedió desde su aparición y espera reunir a varios protagonistas en la primera prueba.

Con los reglamentos deportivo y técnico casi definidos, el certamen tendrá nueve fechas, de las cuales cinco se cumplirán en el circuito de Roca, sede de las dos primeras, y las otras cuatro en Centenario, aunque es un tema que no está confirmado por la gran actividad que tiene agendada entre categorías regionales y nacionales.

De las 9 fechas, hay siete que hasta tienen su auspiciantes confirmado, una de las novedades que presentará el TPV, entre las que se destaca el Gran Premio Juan C. López, en homenaje al creador de la Monomarca Gol, que a partir de la próxima edición será extensiva a las otras clases que son parte del proyecto.

Mauro Bender y Guillermo Fantini, dos de los impulsores del proyecto, aseguraron que “las tres categorías estarán en las mismas condiciones en cuanto a actividad en pista, neumáticos y premios, todos iguales. Roberto Grill será el promotor de la categoría y responsable de armar todos los espectáculos. Tenemos que respetar las programaciones, los horarios, todo pensando en el público”.

Las fechas confirmadas son 18 y 19 de marzo; 22 y 23 de abril, ambas en Roca; 13 y 14 de mayo; 10 y 11 de junio; 29 y 30 de julio; 2 y 3 de setiembre, Gran Premio Juan C. López; 30 de setiembre y 1 de octubre, 4 y 5 de noviembre, y 2 y 3 de diciembre.

La Clase 3 tendrá como principal cambio en relación con la Monomarca Gol el motor 1.6, que reemplazará a los históricos 1.8, los que no se consiguen desde hace tiempo en el mercado, con un solo tipo de neumático como en las otras categorías.

En relación con los participantes, están confirmados los principales animadores que tuvo la Monomarca Gol, como el campeón Luciano Farroni; Darío Delvas, quien fue el que más títulos logró en esa categoría, y; los citados Bender y Fantini.

Los otros que estarán son Guillermo Quinteros, Isidro Fernández, los hermanos Alejandro y Juan M. López, Francisco Lacruz, Gonzalo García, Damien Corbalán, Manuel Morón, Sebastián Massa, Franco Otarola, Facundo Mena, Fernando Lucero, Matías Villalba y Enrique Kreitz, entre otros.

Habrá numerosas reapariciones, como las de Mariano Semenov y Gregorio Muñoz, más debutantes, por caso Sebastián Fernández, dueño del título en el Gran Turismo Pista Neuquino, y Thiago Lisievicz. Se espera la vuelta del equipo que lideran los hermanos Franco y Giuliano Scaiola.

Guillermo Quinteros es otro de los pilotos de la ex Monomarca Gol que confirmaron su presencia en la Clase 3 del Turismo Pista del Valle, que tendrá su estreno el 19 de marzo en Roca. Gentileza.

Trabaja en el presupuesto Francisco Troncoso, quien ganó un par de pruebas de la Monomarca Gol como invitado y es uno de los pilotos más destacados de la región, por lo que de concretarse su desembarco en la categoria será un gran refuerzo.

Otra de las divisiones que tendrá el Turismo Pista del Valle será la Clase 2, que para su comienzo promete contar con la presencia de varios debutantes. Gentileza.

La apuesta de la Clase 2

Martín Datri será uno de los debutantes que tendrá la Clase 2, que contará con la continuidad de varias de sus figuras como Luis Coppari, quien estará con un nuevo auto en busca de ser campeón de la flamante división.

Iván Eberle fue el ganador del Turismo Fiat Patagónico 1.4, que pasó a denominarse Clase 2, y que contará con la participación de varios debutantes para el comienzo del certamen, lo que será un muy buen refuerzo.

Mauro Bender, uno de los responsables del proyecto del Turismo Pista del Valle y ex campeón de la Monomarca Gol, confirmó formará binomio en esta categoría. Sería con un piloto que si no puede lograr continuidad a nivel nacional, volvería a la región. En el receso se sumaron Benjamín Antón, Gabriel Dagnilo, Luciano Pessino, Juan C. Noguera, Facundo González y Thiago Chiriotti. Hay un par de autos que está armando Maxi Ostapovich, que antes del estreno estarán en alquiler.

La legendaria Monomarca Fiat 1100 será otra de las categorías que aceptó el desafío de renovarse para pasar a convertirse en la Clase 1 del flamante TPV. Gentileza.

El desafío de la Clase 1, la ex Monomarca Fiat 1100

La histórica Monomarca Fiat 1100 encaró la renovación y se sumó al proyecto del Turismo Pista del Valle con la misión de reunir una importante cantidad de participantes, algunos como Mariano Pioletti de una gran campaña.

Pioletti no será el único de los históricos que tendrá la citada categoría, que espera contar con el ex campeón Lautaro Aragonés, Guillermo García, Frank Mash, Matías Basso y otros pilotos del pasado certamen.

Cristian Geslowsky es otro de los que al igual que Eduardo García, Juan Rossi, Pablo Rosatti y Cristian Fernández lo mismo que un equipo de dos debutantes de Bariloche trabajan para poder estar desde la primera fecha del certamen que se disputará en Roca.