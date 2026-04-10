Rally Regional: pasaron la rampa en Roca y ahora se largan por los caminos

Agustín Pistagnesi dejá atrás la rampa de largada. El roquense viene de ganar en la N1 y va por más en casa.

La segunda fecha del Rally Regional ya está en marcha en Roca. Con el desfile de los autos por la rampa de largada en el centro de la ciudad, la prueba puso primera este viernes ante un buen marco de público que acompañó y alentó a los binomios en su presentación.

El desfile de los protagonistas comenzó con el paso de los primeros en el ordenamiento, encabezados por Mauro Debasa que buscará ratificar todo lo bueno que hizo en el comienzo en Cipolletti.

Octavio Fernández buscará ser protagonista en la competitiva N2. (Fotos: Juan Thomes)

El piloto de Catriel es uno de los candidatos y llega como líder de la Clase A6. Luego fue el turno del local Octavio Fernández, líder de la N2 con el Ford Fiesta.

La categoría más numerosa es la Clase N1, con 17 autos y el local Agustín Pistagnesi que llega como gran protagonista y puntero de la división. Otro local, Mauro Rocca, lo hizo con grandes expectativas para seguir prendido en la A8 al igual que el ganador de la general en la primera fecha, Facundo Sabas, en la misma división.

De a uno fueron avanzando los protagonistas en las distintas categorías como Federico Fernández de la RC5 y Octavio Fernández de la N2, entre otros. También los debutantes de la RC5 Ligth, para finalizar con los máquinas de la A1.

La primera etapa se larga a las 11:33, con el primer tramo entre Cantera Estevez-Aeropuerto Roca, con una extensión de 9,9 kilómetros. Luego, los binomios se trasladarán a Ruta 6-Defensa Catini (11,6 kilómetros). La primera jornada se cierra con los mismos parciales que se repiten.

Mauro Rocca saluda a su público, el roquense dará pelea en la A8. (Foto: Juan Thomes)

El domingo comenzará a las 9:58, con el tramo Mainqué-Casa Rolán (7,7 km) y Cervantes-Cantera Gómez (12 km) que también serán recorridos en dos oportunidades. La PE 9 será en el Autódromo (3 km), a las 14:35, que cierra la segunda fecha.