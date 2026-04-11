Boca empata con Independiente en un duelo clave en La Bombonera

Boca e Independiente se miden en la Bombonera por la fecha 14 del torneo Apertura.

Boca e Independiente jugarán desde las 19.30 en La Bombonera, por la decimocuarta fecha de la Zona A del Torneo Apertura. El Xeneize parece haber encontrado su mejor versión y lo contrasta con resultados que busca seguir consiguiendo contra los de Avellaneda, que cortaron una mala racha con un triunfo contra Racing en el clásico de Avellaneda.

Luego de varias semanas sin conseguir la aprobación de la hinchada e incluso yéndose insultado de La Bombonera, Claudio Úbeda parece haber dado en la tecla y conseguido su once ideal, encadenando tres triunfos y diez partidos sin perder.

Sin embargo, para este encuentro no podrá contar con su capitán, Leandro Paredes, que vio la quinta amarilla frente a Talleres a sabiendas de que eso le habilitaba jugar el Superclásico del próximo domingo.

Cerca de abrochar la clasificación a los playoffs (es tercero de la Zona A con 20 unidades y va séptimo en la tabla anual), el cuadro de la Ribera buscará comenzar a sacar su pasaje en un mes ajetreado en el que disputa doble competencia.

Por su parte, los de Gustavo Quinteros estaban lejos de su mejor momento, enlazando dos derrotas seguidas frente a Talleres e Instituto, pero el triunfo por Copa Argentina contra Atenas les dio envión y consiguieron vencer a su eterno rival en un partido intenso con un gol de Gabriel Ávalos.

Para este compromiso, el entrenador no podrá contar con Ignacio Pussetto, que se vio afectado por molestias en su rodilla por un traumatismo que le genera mucho dolor, Santiago Montiel también será baja tras el desgarro que lo obligó a ser sustituido en el duelo con la Academia, en tanto Matías Abaldo cumplió su fecha de suspensión y sí podrá decir presente.

Las probables formaciones de Boca vs. Independiente

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Ander Herrera, Tomás Belmonte, Tomás Aranda o Alan Velasco; Milton Giménez y Adam Bareiro o Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci o Lautaro Millán, Ignacio Malcorra; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Facundo Váldez. DT: Gustavo Quinteros.

Hora: 19.30

Árbitro: Andrés Merlos

TV: TNT Sports Premium

Estadio: La Bombonera