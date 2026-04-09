Rally Regional en Roca: los tramos, anotados y horarios de la 2° fecha

Los motores se vuelven a encender en Roca, luego de la primera fecha en Cipolletti.

Se vuelven a encender los motores y la acción se traslada a General Roca, que recibirá la 2° fecha del Rally Regional. Luego del inicio en Cipolletti, los fanáticos fierreros se trasladarán y vivirán a pleno un nuevo fin de semana lleno de grandes emociones.

Este miércoles cerraron las inscripciones y 69 binomios serán parte de la travesura. La categoría más numerosa será la Clase N1, que tendrá 17 autos, con Agustín Pistagnesi como gran protagonista.

Luego, la RC5 contará con 13 competidores: Federico Fernández, el actual líder, dirá presente. Además, habrá 11 máquinas en la A6: Mauro Debasa, campeón de la general en 2025, será el principal animador.

Agustín Pistagnesi dirá presente en Roca.

En la A8 habrá nueve binomios. Además, la N2 y la A1 contará con ocho y cinco participantes cada una, respectivamente. La Clase RC5 Ligh tendrá su debut en Roca con cuatro autos. Por último, la menos nutrida será la categoría A7, que contará con dos binomios.

Los horarios del fin de semana

La actividad comenzará el viernes a las 20 horas con la clásica largada simbólica, que se realizará en Avenida Roca y 25 de Mayo. Luego, el sábado se largará la primera etapa a las 11:33, con el primer tramo entre Cantera Estevez / Aeropuerto Roca, con una extensión de 9,9 kilómetros. Tras el inicio, los binomios se trasladarán a Ruta 6 / Defensa Catini (11,6 kilómetros). La primera jornada se cerrará con los mismos parciales que se repetirán.

El domingo comenzará a las 9:58, con el tramo Mainqué-Casa Rolán (7,7 kilómetros) y Cervantes-Cantera Gómez (12 kilómetros) que también serán recorridos en dos oportunidades. La PE 9 será en el Autódromo (3 kilómetros), a las 14:35, para cerrar la segunda fecha del Rally Regional.

Tras el paso por Roca y Cervantes, el Rally Regional realizará su tercera fecha en Valle Medio, durante el 13 y 15 de mayo . Los recorridos se confirmarán en las próximas semanas.