Franco Colapinto dejó sus sensaciones para el GP de Abu Dhabi: «Buscaremos el potencial»

Este viernes comenzará la última prueba de Franco Colapinto: el Gran Premio de Abu Dhabi. Allí, el argentino cerrará su segunda temporada en la Fórmula 1, en un año que fue más negativo que positivo. El pilarense manejó el peor auto de la parrilla y eso le costó caro: nunca pudo sumar puntos y su mejor resultado fue un 11° puesto en Países Bajos.

Pero Franco tratará de cerrar el año con una sonrisa. A pesar de que es muy difícil que se ubique entre los 10 primeros, buscará terminar la temporada con buenas sensaciones, en un auto que cambiará por completo en 2026.

En el Circuito de Yas Marina, toda la atención estará en la definición del campeonato: el británico Lando Norris es el claro favorito. Con un tercer puesto se asegurará el campeonato, ya que le saca 12 puntos a su Max Verstappen, su principal perseguidor y 16 a Oscar Piastri, su compañero de equipo.

El aprendizaje de Qatar y las expectativas de Abu Dhabi

En la previa del último GP de la temporada, Colapinto hizo una reflexión sobre su actuación en el GP de Qatar: «No estuvo exento de aprendizajes. Estaba claro que el coche tenía ritmo, pero nos costó demostrarlo este fin de semana». Además, fue autocrítico con su rendimiento: «Cometí errores durante todo el fin de semana, pero mostramos más potencial en la carrera».

Franco Colapinto finalizó 14° en Qatar.

Luego, pasó la página y se enfocó en lo que se vendrá este fin de semana, donde remarcó que conoce esta pista: «El Circuito de Yas Marina es un circuito que he visitado varias veces, tanto en Fórmula 1 como en mi carrera como piloto junior», señaló. Además, dio algunos detalles: «Es un buen circuito, con muchos desafíos diferentes y probablemente más posibilidades de adelantamiento«, aclaró, comparándolo con el Circuito de Lusail, que fue tan criticado por el argentino.

Y dejó sus expectativas para el cierre de 2025: «Con condiciones similares previstas en Abu Dabi este fin de semana, estamos preparados y buscaremos aprovechar este potencial«. Para cerrar, se tomó un tiempo para agradecer a su equipo por el trabajo y apoyo durante este año: «Me siento muy agradecido con el equipo y todo el increíble trabajo que han realizado esta temporada, tanto en la pista como en las fábricas. Terminemos el año juntos bien arriba antes de un merecido descanso invernal».

Horarios del GP de Abu Dhabi

Viernes 5 de diciembre

Práctica Libre 1: 6:30

Práctica Libre 2: 10:00

Sábado 6 de diciembre

Práctica Libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 7 de diciembre

Carrera (58 vueltas): 10:00

*Todos los horarios corresponden a Argentina.