ASÍ LO VEO | Autopartistas piden certidumbre entre Argentina y México

En el marco de Automechanika Buenos Aires 2026 y en plena negociación por la renovación del acuerdo automotor entre Argentina y México (ACE 55), Francisco González Díaz, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA) de México, subrayó la necesidad de previsibilidad en el sector.

El directivo afirmó que era clave que ambos países tuvieran certidumbre en el negocio automotor, y sostuvo que esa estabilidad resultaba fundamental en un contexto global cambiante. En ese sentido, advirtió que hoy una decisión política o incluso un anuncio en redes sociales podía alterar el escenario comercial, en referencia a las tensiones entre México y Estados Unidos por los aranceles impulsados por Donald Trump.

González Díaz remarcó que, frente a ese panorama, debía haber reglas claras entre socios estratégicos como Argentina y México para garantizar la continuidad de la producción y el comercio. Además, destacó la presencia de empresas mexicanas en el país y la importancia de sostener un sistema estable dentro de un sector clave para la economía.

Finalmente, señaló el peso de la industria autopartista en México, con exportaciones anuales por 106 mil millones de dólares, superando incluso a rubros como turismo, petróleo o alimentos, y concluyó que era necesario seguir negociando para brindar previsibilidad a toda la industria.