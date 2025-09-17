ASÍ LO VEO YO | 97 de cada 100 motos en el país son de producción nacional

El mercado argentino de motovehículos evidenció en agosto de 2025 una notable estabilidad a pesar del contexto económico. Según CAFAM, se patentaron 54.837 unidades, apenas un -0,93% respecto a agosto de 2024 y un leve aumento mensual del 0,02% sobre julio, lo que refleja la capacidad de la industria para sostener el volumen de ventas. Del total, 53.404 motos (97,39%) correspondieron a producción nacional, reforzando la importancia de la cadena de valor local.



Lino Stefanuto, presidente de CAFAM (Cámara de Fabricantes de Motovehículos), destacó: “Estos números reflejan el dinamismo de nuestra industria. La preferencia por las motos como transporte eficiente sigue creciendo y el predominio de la fabricación nacional es un motivo de orgullo. Nuestra industria sigue siendo un motor clave para la economía, generando empleo y soluciones de movilidad adaptadas a los argentinos”.



La distribución geográfica mostró a Buenos Aires liderando con 17.936 patentamientos, seguida por Santa Fe (5.935), Córdoba (4.769) y Chaco (3.091).