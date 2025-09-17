SUSCRIBITE
ASÍ LO VEO YO | 97 de cada 100 motos en el país son de producción nacional

“Estos números reflejan el dinamismo de nuestra industria. La preferencia por las motos como transporte eficiente sigue creciendo", afirma Lino Stefanuto, presidente de CAFAM.

Lino Stefanuto, titular de de CAFAM (Cámara de Fabricantes de Motovehículos)

El mercado argentino de motovehículos evidenció en agosto de 2025 una notable estabilidad a pesar del contexto económico. Según CAFAM, se patentaron 54.837 unidades, apenas un -0,93% respecto a agosto de 2024 y un leve aumento mensual del 0,02% sobre julio, lo que refleja la capacidad de la industria para sostener el volumen de ventas. Del total, 53.404 motos (97,39%) correspondieron a producción nacional, reforzando la importancia de la cadena de valor local.

Lino Stefanuto, presidente de CAFAM (Cámara de Fabricantes de Motovehículos), destacó: “Estos números reflejan el dinamismo de nuestra industria. La preferencia por las motos como transporte eficiente sigue creciendo y el predominio de la fabricación nacional es un motivo de orgullo. Nuestra industria sigue siendo un motor clave para la economía, generando empleo y soluciones de movilidad adaptadas a los argentinos”.

La distribución geográfica mostró a Buenos Aires liderando con 17.936 patentamientos, seguida por Santa Fe (5.935), Córdoba (4.769) y Chaco (3.091).


