Así sería la nueva pick up Peugeot 504: la versión 2026 del clásico utilitario argentino 

La inteligencia artificial recreó cómo sería en 2026 una versión moderna de la Peugeot 504 pick up, una de las camionetas más recordadas del país. Este modelo, que se fabricó en Argentina durante más de dos décadas, supo destacarse por su robustez, simplicidad y bajo consumo, características que marcaron una época en el campo y la industria nacional.

La reinterpretación digital, creada por ChatGPT, fusiona ese espíritu con las líneas actuales del diseño automotor y se suma a las tendencias de autos, precios y lanzamientos del mercado automotor.

La original: símbolo de trabajo y resistencia

La Peugeot 504 pick up original se produjo en Argentina desde 1983 hasta 1999, fabricada por Sevel y luego por PSA Peugeot Citroën.

Era la versión utilitaria del sedán 504, con motor Diésel 2.3 y 2.5, chasis reforzado y una capacidad de carga de hasta 1.300 kilos, lo que la convirtió en una herramienta fundamental para productores rurales y trabajadores de todo el país.

Sus virtudes eran claras: motor confiable, confort de auto y resistencia de camioneta. Como recordaban los usuarios de la época, la 504 “se comportaba igual de bien en el asfalto que en el barro”.

Fue, además, una de las primeras pick ups argentinas en ofrecer una versión con diferencial autoblocante, lo que mejoró su desempeño en terrenos rurales.

La versión 2026 según la inteligencia artificial

En la recreación imaginada por inteligencia artificial, la nueva Peugeot 504 pick up 2026 mantiene el carácter utilitario, pero adopta un diseño más aerodinámico y tecnológico.

Los faros LED, la parrilla tridimensional y el logo retroiluminado reflejan el lenguaje de diseño actual de la marca.

La cabina, reinterpretada con materiales reciclados y pantallas digitales, conserva el aspecto robusto pero incorpora mayor confort y conectividad.

En esta proyección, la IA sugiere una motorización híbrida turbodiésel o eléctrica ligera, con tracción trasera y opción 4×4, capaz de transportar más de una tonelada.

Espíritu de campo, mirada al futuro

Esta versión 2026 mantiene el espíritu de la camioneta original: dura, sencilla y práctica, pero adaptada a los desafíos del siglo XXI.

En tiempos donde las pick ups eléctricas comienzan a ganar terreno, la hipotética 504 combina tradición e innovación, una mezcla que atrae tanto a nostálgicos como a nuevos usuarios.

La inteligencia artificial demuestra así cómo los clásicos del pasado pueden renacer digitalmente con una mirada sustentable y moderna, reimaginando vehículos que marcaron generaciones en la historia automotriz argentina.

Datos Peugeot 504 Pick Up

Motorización: híbrida turbodiésel o eléctrica ligera

Capacidad de carga: más de 1 tonelada

Tecnología: cabina digital, conectividad total

Diseño: faros LED, parrilla tridimensional