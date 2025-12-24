El desembarco chino y 50.000 cupos: qué marcas liderarán el «boom» de autos híbridos en 2026

BYD será una de las protagonistas del ranking, con 3.700 unidades. (Foto: gentileza)

En 2026, el mercado automotor argentino vivirá uno de los mayores desembarcos de vehículos electrificados de su historia, con fuerte protagonismo de las marcas chinas. El impulso llegará de la mano de una nueva tanda de 50.000 cupos de importación sin aranceles, habilitada por el Gobierno nacional y oficializada en octubre de 2025, que permitirá el ingreso de autos híbridos y eléctricos con precios más accesibles.

La medida establece dos condiciones clave: los vehículos deben contar con algún tipo de electrificación—ya sea híbrida ligera, convencional, enchufable o 100% eléctrica— y su precio FOB no puede superar los 16.000 dólares.

Bajo este esquema, el reparto de cupos se dividió entre automotrices con producción local y empresas importadoras, lo que abrió la puerta a una oferta inédita tanto en volumen como en diversidad de marcas.

Producción local y alianzas estratégicas: quiénes lideran los cupos

Del total habilitado, 19.280 unidades fueron asignadas a fabricantes con operaciones industriales en el país. Stellantis aparece entre los principales beneficiados: FCA recibió 1.900 cupos para importar el nuevo Fiat 600 y dos SUV híbridos de Leapmotor, los C10 y B10, marca china en la que el grupo tiene participación.

También dentro de Stellantis, Peugeot Citroën Argentina obtuvo 1.700 unidades para los renovados C3 y C4, marcando el regreso de este último al mercado local, aunque sin confirmación de versiones.

El modelo híbrido de la Ford Territory. (Foto: gentileza)

El mayor volumen, sin embargo, fue para Ford Argentina, que incorporará 10.000 unidades del Territory híbrido, consolidando su apuesta por la electrificación. General Motors, por su parte, contará con 4.080 cupos, destinados al Spark EUV (E260S) y a un segundo modelo identificado como F510S, aún sin detalles oficiales. El cupo industrial se completa con Renault, que importará 1.600 unidades del Arkana, crossover del segmento C.

Importadores, nuevas marcas y el fuerte avance chino

Las 30.720 unidades restantes quedaron en manos de importadores, y es allí donde se observa con mayor claridad el avance de las automotrices chinas. La lista incluye una combinación de marcas ya conocidas y otras que debutarán por primera vez en Argentina.

Entre las novedades más llamativas aparece Lanzhou Zhidou, que traerá 100 unidades del Rainbow, un citycar eléctrico. También se confirma el arribo de Lynk & Co, firma del grupo Geely, con 1.597 vehículos de los modelos 01, 02 y 03, incluyendo un sedán que competirá en un segmento casi olvidado.

Otro estreno relevante será el de Arcfox, la submarca premium de BAIC, que desembarcará con 2.064 unidades repartidas entre cuatro modelos: S5, T1, T5 y Kaola S, todos eléctricos. En la misma línea, Xpeng llegará asociada a Soueast con el modelo D03, mientras que Bestune, del grupo FAW, hará su debut con los SUV T77 y T99.

Las marcas chinas con presencia previa también ampliarán su oferta. BYD será una de las protagonistas del ranking, con 3.700 unidades distribuidas entre Dolphin, Dolphin G, Dolphin Mini, Seal 5, Song Pro y Yuan Pro, incluyendo híbridos enchufables y eléctricos puros. Chery sumará 3.230 unidades con una gama que abarca desde el Arrizo 8 hasta los SUV Tiggo 2, 4, 5, 7 y 8.

GWM incorporará 2.656 unidades de sus modelos H7, V7, ORA, H6 y Jolion, mientras que Changan/Deepal/JMEV aportará 2.469 vehículos. A esto se agregan los planes de Jetour, Kaiyi, Dongfeng, MG, GAC, Aion, Skywell, Suzuki y DFSK, completando un abanico que combina SUV, sedanes, hatchbacks y MPV electrificados.

Un dato llamativo del listado es la inclusión de seis unidades del Volkswagen ID.3, registradas no por la filial local de la marca alemana, sino por un importador independiente.