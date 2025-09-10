El mercado de motos también dejó su sello

El mercado de motovehículos en la Argentina mantiene su dinamismo y continúa mostrando un escenario competitivo en 2025. Según ACARA, en agosto la Honda Wave 110 reafirmó su liderazgo con 5.327 unidades, alcanzando un acumulado anual de 36.450.

La Gilera Smash se ubicó segunda con 5.121 unidades, mostrando un crecimiento interanual del 12,5%, mientras que la Keller KN110-8 completó el podio con 4.153 unidades y un alza del 14,9%. En cuarto lugar, la Motomel B110 registró 3.614 unidades, aunque con una baja del 20,6%. La sorpresa del mes fue la Mondial LD 110 Max, que con 1.815 unidades creció un 45,9% y se consolidó entre las cinco más vendidas.



El ranking continúa con la Corven Energy 110 (1.723), Zanella ZB 110 (1.392), Zanella ZB 110 RT (1.346), Motomel S2 150 (1.195) y Corven Energy 110 by Corven (1.170). Estas diez motos concentran gran parte de la demanda nacional, confirmando la fortaleza de modelos históricos y la irrupción de nuevas opciones que ganan espacio en el mercado argentino.

Las diez motos más vendidas en agosto del 2025

1 Honda Wave 110

u$s 5.327

2 Gilera Smash

u$s 5.121

3 Keller KN110-8

u$s 4.153

4 Motomel B110

u$s 3.614

5 Mondial LD 110 Max

u$s 1.815

6 Corven Energy 110

u$s 1.723

7 Zanella ZB 110

u$s 1.392

8 Zanella ZB 110 RT

u$s 1.346

9 Motomel S2 150

u$s 1.195

10 Corven Energy 110 by Corven

u$s 1.170