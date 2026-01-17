River cierra la pretemporada frente a Peñarol: formaciones, hora y TV

Este sábado River finaliza su pretemporada frente a Peñarol en Uruguay. El equipo de Gallardo se medirá al Manya en el Campus de Maldonado luego de vencer a Millonarios el domingo pasado por 1-0.

Para este duelo, el Muñeco pondrá en cancha al equipo que debutaría en el torneo Apertura frente a Barracas el próximo 24 de enero. El único retoque en defensa sería en el lateral izquierdo, donde Matías Viña podría tener su primera titularidad esta noche. El uruguayo hizo su debut con la camiseta riverplatense ingresando desde el banco en el primer amistoso. Quien saldría sería el juvenil Facundo González.

En la mitad de la cancha se espera el debut de Aníbal Moreno. Desde su llegada, el ex Palmeiras realizó una preparación física especial y jugará sus primeros minutos en su nuevo club. Lo que todavía no está definido es si estará desde el arranque o entrará desde el banco. Después, Fausto Vera seguiría en el once inicial. Además, Kevin Castaño y Guiliano Galoppo pelearían un lugar, si es el DT decide mandar a la cancha a Moreno.

Ya en la delantera, repetirán Juan Fernándo Quintero y Sebastián Driussi. La novedad en ataque es la presencia de Facundo Colidio: el ex Tigre no estuvo entre los convocados frente a Millonarios y le ganaría el lugar a Maxi Salas.

Dos grandes del futbol sudamericano se vuelven a encontrar luego de un largo tiempo. El último duelo oficial fue el 29 de marzo de 2016 en la inauguración del Campeón del Siglo, con goleada de Peñarol por 4-1.

Formaciones, hora y TV

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Kevin Castaño o Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Peñarol: Washington Aguerre; Ignacio Alegre o Franco Escobar, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi; Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez; y Abel Hernández o Matías Arezo. DT: Diego Aguirre.

Hora: 22:15

TV: Disney+