Black Friday, miles de ofertas en turismo: vuelos y paquetes de remate

Para quienes no pudieron aprovechar el Cyber Monday para planificar su próximo viaje, este 26 de noviembre se hará un nuevo Black Friday de manera on line, con ofertas y promociones exclusivas en diversas plataformas. Se trata del tradicional evento de súper descuentos originario de los Estados Unidos que hace algunos años se replica también en nuestro país.

A diferencia de lo que sucede con otras jornadas de descuentos como el Hot Sale o el Cyber Monday, en esta oportunidad las promociones no están coordinadas por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Es por esto que los usuarios que deseen acceder a los porcentajes de descuentos deberán consultar el sitio de cada firma donde se encuentren los artículos de su interés. Como es habitual en los días de ofertas, se recomienda chequear el historial de precios de cada producto para conocer el verdadero alcance de la oferta.

Un recorrido por algunas de las compañías que ofrecerá descuentos, muestra muy buenas promociones:

Booking

Para ir a Bariloche ofrece descuentos de hasta un 30% para quien reserve antes del 1° de diciembre y se hospeden antes del 31 de diciembre de 2021. Por ejemplo, el hotel NH Bariloche Edelweiss de cuatro estrellas queda en $3.327 la noche. El hotel Crans Montana de tres estrellas con desayuno incluido queda en $4.216. Bariloche Apart (un departamento de 40 metros cuadrados con vista al lago) con un dormitorio, un baño y una cama doble queda en $2.409 el día.

Turismo en San Martín de los Andes Foto: Patricio Rodriguez.

Para ir a Las cataratas, ofrece una habitación doble en el hotel cuatro estrellas O2 Hotel Iguazú queda en $3.791 por día. La Cautiva Iguazú Hotel de tres estrellas a $2.759 la habitación doble. Un departamento para dos personas sale $2.259 (Flora Apartments).

En Córdoba hay alojamientos también en oferta: el hotel Howard Johnson La Cañada queda en $2.916 por noche con desayuno incluido. Un departamento en Olmos Suites con dos camas individuales cuesta $2.372.

Jujuy: tiene una habitación doble con desayuno incluido en Posada Con Los Ángeles en Tilcara a $3.163; y una habitación cuádruple con baño privado en el hostel Tilcara Rustica sale $1.807.

All Seasons

Ofrece un paquete que incluye: traslado en avión a Bariloche, desde Buenos Aires, tres noches de alojamiento con desayuno y excursión a San Martín de los Andes. El alojamiento es en Encanto del Río. Este paquete cuesta $23.440 de enero a febrero (no válido para feriados) y $20.240 de marzo a junio (tampoco es tarifa válida para feriados).

Despegar

Ya tienen a disposición en su web la preventa para vacaciones con hasta un 50 % de descuento. Los beneficios son variados y pueden aprovecharse para viajar a todas partes del mundo: con hasta 12 cuotas sin interés en vuelos internacionales, hasta $ 40.000 de descuento en paquetes de la cadena all inclusive Iberostar, hasta $ 20.000 de descuento en los hoteles de la cadena Iberostar ingresando el código “BLACKWEEKIBEROSTAR”, hoteles en USA con hasta 6 cuotas sin interés, hasta 15 % de descuento en alquiler de autos con Avis y Budget en USA, ofertas especiales en actividades, ofertas, tours y asistencia al viajero.

Bariloche

Además, el mismo viernes 26 de 18 a 19 horas, se llevará a cabo el Live Shopping Despegar, un evento en vivo en la web de Despegar, YouTube, Instagram y Twitter, con promociones exclusivas para quienes estén conectados. Se revelarán cupones de 50 % de descuento para destinos internacionales y de 30% para los nacionales.

La CVC Argentina

El grupo dueño de Almundo, Avantrip y Biblos, ofrecerá una semana de descuentos que se extiende hasta el domingo 28 de noviembre. Almundo ofrece un paseo en Bariloche por Circuito Chico sin ascenso, más Cerro Catedral sin ascenso más Traslados en $3.030. También tiene ofertas en alojamientos, el Gran Hotel Panamericano cuesta desde $5.496 la noche y el Lagos Andinos desde $8.008.

Es una gran oportunidad para quienes aún no definieron vacaciones 2022, y principalmente para quienes quieran viajar por el país, ya que quedan pocos cupos en vuelos, hoteles y alquiler de autos.

Almundo y Avantrip tendrán beneficios exclusivos en hoteles, como: hasta 9 cuotas sin interés y 55% off en hoteles internacionales con bancos seleccionados y 40% off en nacionales, con Ahora 12, en vuelos a Europa en 12 cuotas con Amex y Visa de bancos seleccionados, a Brasil en 6 cuotas sin interés con Master de bancos seleccionados, vuelos flexibles por Argentina en hasta 18 cuotas fijas.

En paquetes a Argentina: hasta 20% off + 12 cuotas sin interés, a Europa y destinos exóticos: hasta 10% off y 6 cuotas sin interés en circuitos internacionales y a Brasil: Rio y Buzios con excursiones de regalo, cenas de bienvenida de regalo, descuentos en traslados y hoteles seleccionados hasta 20% OFF.

Por su parte, la aerolínea Iberia se suma y ofrece sus descuentos en pasajes aéreos para compras hasta el 30 de noviembre. Allí se podrán consultar los precios de pasajes ida y vuelta a diferentes destinos de España, Portugal, Italia y Francia.

Club Med

Jujuy y el Cerro de los Siete Colores.

La cadena de resorts all inclusive ofrece ofertas hasta el domingo 28 de noviembre. Se podrán adquirir a precios promocionales, para viajar durante todo 2022, sus famosos paquetes para descansar en el Caribe o en Brasil. Puntualmente se trata de un 45 % off + cuotas sin interés (12 con Amex, 6 con Visa o Mastercard). Entre las múltiples opciones se encuentran los resorts de Punta Cana, Columbus Isle, Turkoise, Cancún, Miches, Sandpiper Bay e Ixtapa en Caribe; así como Trancoso, Rio das Pedras y Lake Paradise en Brasil.

Accor

La compañía abrió 82 hoteles durante el tercer trimestre, y se suma con los descuentos en todos los puntos de interés turístico del Cono Sur. Paisajes selváticos, playas maravillosas, místicas ruinas milenarias y ciudades cosmopolitas que ofrecen a los visitantes actividades para todos los gustos, acompañadas de una gastronomía diversa y privilegiada. L

La oferta consiste en un 50 % de descuento en las tarifas de más de 80 hoteles de Sudamérica para estadías compradas hasta el 29 de noviembre y que pueden usarse entre el 6 de diciembre de 2021 y el 29 de diciembre del próximo año. Los destinos con descuento están en Perú, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Brasil y Ecuador, en hoteles de las marcas Swissôtel, Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure e Ibis.

En Smiles Argentina

Los clientes podrán encontrar ofertas para volar a Estados Unidos, Europa, playas y dentro de la Argentina. Además, podrán acceder a descuentos para canjear sus millas por miles de productos en Shopping Smiles. Registrarse es gratuito, solamente se necesita el DNI.