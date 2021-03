Capex invertirá 35 millones de dólares en Río Negro

La renovación de los contratos hidrocarburíferos de los bloques La Yesera y Loma Negra aportarán un gran aliento a la economía de Río Negro y una buena señal para la industria que atraviesa una prolongada crisis.

El gobierno provincial renovó la concesión con Capex por otros 10 años para la explotación de esos yacimientos ubicados en Valle Medio.



La firma se concretó la semana pasada y lo anunció la gobernadora, Arabela Carreras, en el inicio de las sesiones legislativas.

El acuerdo contempla un compromiso de inversión de 35 millones de dólares y contingente de 27 millones de dólares. Además, la operadora nacional aportará casi siete millones de dólares por canon. La mandataria informó que ese capital irá principalmente al área de salud.



Es el primer acuerdo que se concreta desde que Andrea Confini está a cargo de la secretaría de Energía. La funcionaria detalló que la negociación duró “varios meses” y que fue complejo por el contexto económico que generó la crisis sanitaria.



Dato 10 años es el acuerdo de extensión del contrato. La operadora tiene cinco años para completar las inversiones.

“Veníamos trabajando en la renegociación desde el año pasado y la extensión para estas áreas. Nosotros teníamos claro que queríamos para estos yacimientos”, indicó.



El acuerdo prevé la perforación en firme de 9 pozos entre ambos bloques y 5 contingentes. “Son unos 35 millones de dólares de inversión en firme con nuevas perforaciones, lo que implica la posibilidad de generar un incremento en la producción”, explicó la funcionaria.

Confini contó que el objetivo fue cerrar el acuerdo para apurar las inversiones que son “muy necesarias” en estos bloques y en general en la provincia. Se trata de la herramienta más contundente para hacer frente al declino natural que atraviesan varios bloques de la provincia.



“Para nosotros es muy importante que se lleven a cabo inversiones, que se perforen pozos en las áreas y en función de eso acompañar”, indicó.

La principal inyección estará en Loma Negra donde se colocarán más de 27 millones de dólares mientras que para La Yesera serán alrededor de 7 millones.



El bono o canon que aportará Capex de 6,7 millones de dólares se distribuirá en inversiones que impactarán principalmente en el sector de salud. Carreras informó que comprarán un nuevo avión sanitario (U$S 3.000.000), unos 30 nuevos vehículos para seguridad (U$S 1.800.000), obras de infraestructura en salud (U$S 1.500.000) y equipamiento para salud, incluyendo la oxigenación por membrana extracorpórea (U$S 500.000).