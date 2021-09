Carlos Eguía tras las PASO: «Voy a lograr dejar al kirchnerismo sin la banca»

El candidato a diputado nacional por el CC-ARI, Carlos Eguía obtuvo el cuarto lugar en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) con 12,54% de los votos y fue una de las sorpresas. "Uno siempre espera ganar una elección, lograr el objetivo, que es noviembre. Creo que hice una gran elección pensando que fue en 25 días", expresó Eguía.

Señaló que durante la campaña estuvo un día en San Martín de los Andes, otro en Villa La Angostura y otro en Junín de los Andes, Piedra del Águila y Picún Leufú. "Fue bastante poco y se notó en el resultado. Eso es lo que vamos a ir a recuperar", señaló.

En declaraciones a FM Capital resaltó que ese es uno de los principales puntos que deberá revertir para ampliar el número de votantes que elijan su propuesta.

"Note que me faltó mucho caminar en el Interior. Los 46 mil votos son casi todos de Neuquén capital, Plottier y Centenario. Pero no hicimos una buena elección en el Interior de la provincia donde nos faltaron algunos votos", sostuvo.

Se mostró optimista de cara a la elección de noviembre ya que espera que se acercaran más personas a emitir su voto, en comparación de lo que se registró en la contienda electoral de ayer. "En noviembre, sumándole a algunos votos más y de los que no votaron, voy a lograr ese objetivo de dejar al kirchnerismo sin la banca", sostuvo.

Añadió: "Mi pelea no era contra esa política basura que quiso instalar Cambia Neuquén, con esos vídeos de Leandro López, hablando de mi y de mi familia. Mi política era ir a ganarle al kirchnerismo", insistió.

Marcó que para lograr ese objetivo, según las estimaciones en base a los resultados de los escrutinios, "tengo que crecer entre 10 mil y 12 mil votos para asegurarnos esa banca y que Neuquén vaya con dos bancas de Juntos por el Cambio".

Felicitó a Pablo Cervi por su elección y reiteró que "mi pelea no era contra él, aunque quisieron instalarlo de esa manera".

Asimismo, el candidato por el CC-ARI comentó que recibió el llamado de Elisa Carrió, quien lo felicitó por el resultado.

"No era fácil. Jugamos contra todos los aparatos. Y no sé si el ARI sacó alguna vez la cantidad de votos que sacamos acá en la provincia. Se notó que era un partido que no tenía una infraestructura para poder ir a dar batalla con el resto, pero acá estamos", manifestó Eguía en la entrevista radial.