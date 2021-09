Cervi anunció que van a «buscar hacer un gran frente opositor» y consideró que el MPN no sostendrá sus votos

El candidato de Cambia Neuquén, Pablo Cervi obtuvo el 18,16% de los votos en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, con la casi totalidad de las mesas escrutadas. Resaltó que las urnas marcaron que son "el principal espacio opositor" y que buscarán ampliar el frente de cara a noviembre. Además, consideró que las elecciones se nacionalizarán en noviembre y le jugará en contra al MPN.

"Las urnas hablaron y somos el principal espacio opositor. La lista más votada a nivel individual, así que vamos a buscar hacer un gran frente opositor. Sumar todos aquellos que comparten valores y las ideas de los valores republicanos. Vamos a convocar a todos aquellos que nos quieran acompañar para el 14 de noviembre", sostuvo Pablo Cervi, en declaraciones al programa Vos a Diario, de RN RADIO (89.3).

El candidato dijo que a partir del resultado en las urnas, "vamos a poder sumar una gran parte del electorado que comparte valores" y marcó que al convertirse en el principal frente opositor "creo que el voto útil y aquel que quiera dar una señal y apostar a los valores republicanos va a encontrar en nosotros la alternativa". No obstante, no hizo por el momento alusión de algún posible nombre que pueda integrarse al espacio.

También, señaló algunos puntos que resultaron claves para recibir el acompañamiento del electorado. "En principio que pongamos un freno, que seamos una oposición seria y responsable, pero lograr un buen volumen de diputados y senadores en el caso que nos elijan acá en Neuquén y a nivel nacional, para que logremos un equilibrio de fuerzas y frenar el avance que estamos teniendo sobre las instituciones. Pero a su vez que podamos avanzar en un plan económico y que los valores de la República se tengan en cuenta. Y hay un cierto enojo y mensaje hacia el gobierno nacional de que el rumbo que están tomando no es el correcto", enumeró Cervi.

Durante la entrevista también hizo una reflexión sobre los resultados generales en Neuquén.

"Nos sorprendió mucho el desempeño del Frente de Todos. Sumando las tres listas, un 14%, la verdad que nos sorprendió y mucho. Y después, por otra lado, el número que sacó el partido provincial, a partir de plantear una interna anticipada. Cómo logró volumen y caudal, hay que ver si eso se mantiene para las generales. Está el desafío ahora de cómo rearmar la estrategia y a partir de hoy ya vamos a estar trabajando en cómo replantearnos la campaña", adelantó.

Aunque pensando en las elecciones de noviembre, opinó que el Movimiento Popular Neuquino va a ser muy difícil que mantenga el caudal de votos que obtuvo el domingo, porque se va a nacionalizar.

"Siempre tenemos respeto por el partido provincial porque logran reinventarse y tener caudal, pero seguramente va a ser una elección que va a ir nacionalizándose llegando a noviembre, hay que ver si puede mantener el caudal porque uno que se ve en las elecciones anteriores nacionales es que es difícil que siga ese caudal de votos. Esa interna anticipada de disputar la gobernación de alguna manera le dio un gran caudal de votos y yo creo que no lo van a poder sostener para noviembre", señaló Pablo Cervi.