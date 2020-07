Carreras, con diagnóstico y con preocupación turística

Río Negro no registrará mayores modificaciones en la nueva cuarentena. Ayer, la gobernadora Arabela Carreras solo hizo un diagnostico sanitario, enfatizó su preocupación por la situación turística y aprovechó para agradecer a la Nación por su “apoyo económico, técnico y moral”.

Al participar del anuncio presidencial, la mandataria rionegrina afirmó que en la provincia “gran parte de la actividad económica está en funcionamiento, excepto el Turismo que nos preocupa muchísimo porque las empresas y trabajadores no tienen sus ingresos habituales, entonces se está trabajando con la Nación y la provincia para morigerar sus efectos”.

En el gobierno rionegrino se relativizó cualquiera nueva medida al entenderse que mayormente los municipios están abiertos por las resoluciones de Salud, incluso aquellos en aislamiento. Las mayores restricciones se mantienen en Roca, Cervantes, Huergo y Jacobacci, destacan.

En su participación en el acto presidencial, Carreras habló 11 minutos, el discurso más corto y, también, menos específico en relación al futuro provincial. Así, la gobernadora se limitó a un diagnostico provincial. Sus pares anticiparon medidas, incluso el jujeño Gerardo Morales anunció la prohibición de reuniones por el día del Amigo mientras el chaqueño Jorge Capitanich adelantó una “desescalada en un plazo de 45 días, con un monitoreo de cada 15 días”.

Cada convocatoria significó poca distinción, pues respondían a los registros más complicados del covid.

Tras la exposición del presidente Alberto Fernández, el porteño Horacio Larreta se extendió por 14 minutos y el bonaerense Axel Kiciloff superó los 19 minutos. Luego se cedió la atención a Carreras y su inicio tuvo un traspié. Sus primeros 25 segundos no alcanzaron la emisión nacional y la audiencia se redujo a los pocos presentes en la delegación de Turismo. El aviso llegó del presidente: “Arabela me parece que estás muteada.. No te escuchamos”.

Corregido el inconveniente, la gobernadora describió la situación sanitaria, con 218 casos activos y un total de 1215 diagnosticados para remarcar la existencia del 77% de recuperados.

En otra parte, consignó que la mayoría de los contagios se concretan entre los 20 y 60 años, con “casi un 90% de enfermos casi sin síntomas o muy leves”. Agregó que “el 10% si requiere cuidados” mientras habló del 4,4% de letalidad, entre ellos, el 83% con más de 60 años, con un promedio etaria de 74 años. Expresó que el número de ”casos se mantuvieron estables, aún el aumento en los últimos días”, y afirmó que aún ese crecimiento “no se ha visto estresado” el sistema sanitario.

Otros datos aportados. El 14% de las camas de terapia intensiva están ocupadas por enfermos del covid aunque admitió que “el clima patagónico” determinó “la suba de otras patologías” y la flexibilización derivo en “más accidentes de tránsito”, lo cual, representa un 44% de ocupación en los hospitales y llega al 58% en los centros privados.

En otra parte, Carreras se concentró en regiones, advirtiendo sobre los relajos en Bariloche a partir de reuniones recientes de más de 10 personas”, que ya “se refleja en los números de contagios”. Luego abordó el Alto Valle con su aislamiento que es “más estricto” en Roca donde describió que existe una unidad de “seguimiento muy intenso, con 600 personas aisladas y que son visitadas con un equipo que concurra puerta por puerta para tomar temperatura y controlar que cumple el aislamiento”.

Cerró con un reconocimiento al personal de salud y de seguridad, como también, por “el esfuerzo económico y moral” de la sociedad. Aseguró que “hay un fuerte compromiso en el combate de la pandemia y un respaldo” a la dirigencia política. Agradeció al ”presidente por el apoyo económico, técnico y moral a Río Negro”.