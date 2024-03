El cuento de la abuela

Hugo Ricardo Rucci, DNI 7.578.577

General Roca

Los siniestros personajes se repiten: Cavallo, Caputo. El guión de la película es el mismo, se trata del “asalto a la abuela y a todos sus nietos que son todos los habitantes del pueblo Argentino”. Ya Menem atracó a la abuela y la despojó de todas sus joyas. Ahora están cargando contra sus nietos, o sea todo el pueblo Argentino.

Con el cuento del libre mercado absoluto y sin ningún control de tipo alguno, que no existe en ningún lugar del mundo, donde los únicos beneficiados de esas medidas son los monopolios y los perjudicados al extremo son todos los Argentinos.

Que me explique alguien como se puede arreglar algo si para hacerlo haya que desarreglarlo primero. Por ejemplo los salarios (bajando el poder adquisitivo de los mismos) con la promesa trunca que el día del arquero van a subir, cosa no se dio nunca en Argentina. En este país, cuando se aplicaron políticas neoliberales como en la actualidad, eso no se dio nunca. Todos los proyectos neoliberales sin ningún control para los monopolios terminaron en catástrofes no veo porque vaya a ser distinto en esta oportunidad.

Los monopolios recuperaron sin ningún control sus ganancias al toque y todos los argentinos de bien caen en picada hacia la pobreza. Y con el cuento de que algún día le compraran joyas a la abuela para que las derrame a sus nietos ( o sea todo el pueblo Argentino). El problema es que ya no hay joyas, porque se las afanaron, tampoco está la abuela porque fue raptada y el paradero es desconocido .

¿A quién les van a entregar las joyas si ya no hay abuela? Entendiendo por abuela el cuerpo y el espíritu de la Nación argentina.