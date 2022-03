Femicidios: Neuquén, por encima de la media nacional

Van cinco años de violencia machista y patriarcal relevadas de manera federal, recabando datos, construyendo estadísticas, con el objetivo de visibilizar las dinámicas de las violencias extremas así como la precariedad de las políticas públicas, exigiendo al Estado estrategias acordes a la situación de Emergencia Nacional en Violencia de Género.

La provincia de Neuquén registra estos últimos 5 años 26 femicidios y la tasa de femicidios se ubica por encima de la media nacional.

Ailín Aroca, referenta provincial de MuMaLa afirmó “los resultados provinciales de nuestro registro muestran que las políticas públicas aplicadas por el gobierno provincial carecen de transversalización y no por ello no logran un abordaje integral de las violencias de género. Los Femicidios, femicidios vinculados, trans – travesticidios, intentos de femicidios, muertes violentas en proceso de investigación, otras muertes violentas asociadas al género y suicidios femicidas son datos, pero fundamentalmente son historias de vidas interrumpidas por la violencia machista, a donde el Estado llegó tarde o mal, o no llegó.” En 5 años en la Argentina registramos:

– 1343 femicidios, femicidios vinculados y trans- travesticidios, 1 femicidio cada 33 hs en Argentina.

Exigimos el tratamiento y aprobación del proyecto de Ley de Declaración de #EmergenciaNiUnaMenos para que podamos vivir libres y sin miedo.

Karen Díaz Coordinadora Mumalá Plottier

Plottier