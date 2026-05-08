Otamendi podrá estar en el debut de la Selección Argentina en el Mundial por una amnistía de la FIFA

El central fue expulsado ante Ecuador pero podrá jugar desde el inicio de la Copa del Mundo.

Hace instantes, la FIFA comunicó una amnistía para futbolistas con sanciones a cumplir y hay alivio en la Selección Argentina. Esta modificación es una muy buena noticia para Nicolás Otamendi, que podrá estar en el debut de la Selección Argentina frente a Argelia en la Copa del Mundo.

El futbolista de 38 años había sido expulsado ante Ecuador, en la última fecha de las eliminatorias para el Mundial. Luego de gestiones realizadas por AFA, la FIFA explicó los nuevos cambios: «Se desea garantizar que las federaciones miembro participantes compitan con la mejor selección posible«.

La falta de último hombre que le costó la expulsión frente a Ecuador.

Además, señalaron varios argumentos para tomar esta medida, como el intervalo de tiempo que pasó antes del Mundial y los partidos que ya se disputaron, jugadores importantes se pierdan partidos decisivos por “acciones que no justifican un castigo tan severo» y la posibilidad de que el futbolista no sea convocado por el entrenador al tener el conocimiento de que tiene una suspensión.

Otros futbolistas que también se vieron favorecidos por esta medida son el ecuatoriano Moises Caicedo, que también fue expulsado en ese mismo partido, y Tarek Salman de Qatar.

De esta manera, Scaloni ya sabe que podrá contar desde el inicio con el General, que se perfila como titular en la próxima cita mundialista. Además, el DT de Argentina está a la espera del Cuti Romero, que se lesionó el sábado 12 de abril en el Tottenham y llegaría con lo justo al debut.