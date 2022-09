Hernán N. Caire, DNI 5.262.288

Neuquén nos tiene acostumbrados a picos de alta temperatura en pleno verano y viendo las noticias mundiales que por el cambio climático se están viviendo altas temperaturas jamás registradas.

Me permito por este medio recomendarle al intendente de Neuquén que trate de desviar fondos urgentemente para aliviar la ola de calor que se avecina.

Por ejemplo a la dirección de Espacios Verdes que urgentemente organice y planifique “riego” que funcione y después que plante muchísimos árboles, no como la mayoría de los que han plantado que los únicos que siguen en pie son los palitos blancos, que sirvieron para la foto, pero los pobres arbolitos fallecieron por falta de riego, al igual que un montón de macetas que corrieron la misma suerte.

No se debe gastar semejante cantidad de dinero en cosas que no funcionan y encima no funcionan para el bien común, que ni más ni menos es crear oxígeno, descontaminar, etc, etc que resumidamente son los árboles los que cumplen esa función.

Por ultimo señor intendente Mariano Gaido: debe preocuparse para que lo asesoren como corresponde en este tema que es fundamental, pues está muy bien y es plausible el montón de obras que se están haciendo en la ciudad, pero es prioritario pues hace falta muchísimo verde “con riego”, después el asfalto y otras obras que son necesarias.

Otra cosa que me permito recomendarle es que difunda masivamente que los techos de las casas deben pintarse de blanco, no solo para protegerlos del sol, sino porque además bajan muchísimo la temperatura en los hogares y también se ahorra mucha energía, pues funcionan menos las heladeras y aires acondicionados.