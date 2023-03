Lewis y Macri, parte II

Juan Carlos Malgesini DNI 4. 673.429

PUERTO DE SAN ANTONIO ESTE

No quiero dejar inconcluso mi investigación sobre los inmensos capitales de dudosa procedencia que se mueven en el país, de extranjeros como Joe Lewis, británico que vive en Bahamas con una fortuna de 4.500 millones de libras esterlinas y a quien se ha dado en llamar “El patrón de la Patagonia”. Su “amigo” en nuestro país es Mauricio Macri, el que no hizo endeudar para toda la vida con el FMI.

Hoy pretendo informar a nuestros lectores sobre los negocios de Lewis en el tema hidrocarburífero: Lewis compró el 8,7% de Pampa Energía, la de mayor poder en el petróleo, gas y electrizad del país. En Lago Escondido construyó una microcentral sobre el río Escondido, cuya hidroelectricidad vende al sistema nacional a un precio mayor al que otras empresas gracias a la “amistad Macri- Lewis”. Yo digo que estas grandes fortunas generalmente se logran de esa forma.

Lewis,con más de 80 años de edad tiene la 6ta. fortuna de los que invadieron Malvinas en 1833, y en Vaca Muerta posee la flota de helicópteros que brinda servicios a empresarios y personal del medio. Un helicóptero tripulado por un piloto extranjero en Lago Escondido a solo 6 kms. de Chile, sin control de “nuestra” Fuerza Aérea ni de la autoridad aeronáutica e Río Negro. O la visita de Weretilneck a Lago Escondido en el helicóptero de Lewis.

No hay que estar muy informado para saber que una sentencia del máximo tribunal provincial del 2009, ratificada en el 2013, obliga Lewis a abrir el camino de acceso público al lago. Medidas legitimas a las que “el dueño de la Patagonia” no se digna acatar. ¿Será que nuestra gobernadora, Weretilneck, Macri o los jueces que visitaron Lago Escondido no lo permiten?