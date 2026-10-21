El exigente calendario que tendrá Boca antes de la final de la Copa Sudamericana

El camino de Boca en la recta final de la temporada. (Foto: Fernando de la Orden)

Boca consiguió una clasificación épica ante Vasco da Gama en el Maracaná y ya está de regreso en Buenos Aires. Después de revertir la serie con un triunfo por 3-1 en Río de Janeiro, tras la derrota por 1-0 en La Bombonera, el equipo de Rodolfo Arruabarrena deberá cambiar rápidamente el foco. Antes de disputar la final de la Copa Sudamericana, tendrá una agenda cargada de compromisos decisivos.

El Xeneize afrontará partidos clave por el torneo Clausura y la Tabla Anual, con dos clásicos consecutivos y una semifinal de la Copa Argentina en el horizonte. La clasificación en Brasil renovó la ilusión del equipo, pero ahora deberá sostener el rendimiento en una etapa clave.

Además, Boca ratificó su protagonismo en los cruces internacionales ante equipos brasileños. Con la victoria frente a Vasco da Gama, se consolidó como el club argentino con más triunfos ante rivales de ese país, con 43, y más series de eliminación directa ganadas, con 28 de 42. También lidera el registro de clasificaciones conseguidas como visitante, con 18.

Independiente, la primera parada después del Maracaná

El primer desafío será éste domingo, a las 17, frente a Independiente, en el Libertadores de América, por la fecha 14 de la Zona A del torneo doméstico.

El duelo será el regreso del Club de la Ribera a la competencia local después de la remontada en Río de Janeiro. El equipo de Arruabarrena buscará sumar para mantenerse en la pelea por sus objetivos en el torneo, mientras que el Rojo llegará después de empatar 1-1 el clásico de Avellaneda.

El Superclásico, otra prueba clave para Boca Juniors

Una semana después, el Xeneize afrontará uno de los partidos más esperados del calendario. El primer domingo de noviembre, Boca recibirá a River, en La Bombonera, por una nueva edición del Superclásico.

El duelo tendrá el peso habitual de la rivalidad, pero también un valor especial en la recta final de la fase regular del Clausura. Con poco margen para recuperar terreno o consolidar posiciones, el resultado puede influir en las aspiraciones de ambos equipos.

Luego, Boca volverá a jugar como local frente a Defensa y Justicia, en el último de los compromisos mencionados que computan para la Tabla Anual de la Liga Profesional 2026.

En esa carrera, quedan nueve puntos en disputa para Boca, que buscará sostener el primer puesto. La tabla otorga un título y una plaza para la próxima Copa Libertadores, dos objetivos importantes para el club. Los encuentros ante Independiente, River y Defensa y Justicia serán determinantes para definir su posición antes de la final continental.

Copa Argentina: Boca jugará ante Banfield antes de la final

El calendario también tendrá una parada decisiva en la Copa Argentina. El 14 de noviembre, Boca enfrentará a Banfield por las semifinales, a solo siete días de la final de la Sudamericana.

El partido le dará al Xeneize la oportunidad de meterse en otra definición y cerrar una temporada con posibilidades de sumar más títulos. Sin embargo, la cercanía entre ambos compromisos obligará al cuerpo técnico a prestar especial atención a la recuperación física del plantel y a la administración de las cargas.

Con información de ESPN