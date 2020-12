Caso Otoño: una pericia de ADN puede ser la clave para esclarecer el femicidio

La fiscal jefe de Roca Teresa Guiffrida consiguió una resolución judicial que prolonga los plazos para la investigación por el femicidio de Otoño Uriarte. En la audiencia adelantó un cúmulo de medidas probatorias para hacer pero la central será el nuevo ADN sobre el pelo 17 hallado en el cuerpo de la joven.

Es la primera resolución en el proceso penal desde que se hizo cargo de la investigación el 18 de noviembre pasado por disposición del fiscal general, Fabricio Brogna. Todas las partes acordaron con el pedido del Ministerio Público Fiscal.



Luego de realizar un repaso sobre todo lo que ocurrió en la causa desde que el cuerpo de Otoño Uriarte fue encontrado en las esclusas de la usina del paraje El Treinta en Cipolletti, en abril de 2007, la nueva fiscal dio cuenta de la complejidad del caso que acumula 40 cuerpos de expedientes.

Solicitó la declaración de investigación compleja, un nuevo instituto del código procesal penal que dobla los plazos en todas las etapas del proceso. La jueza de garantías Laura González Vitale habilitó la petición de Guiffrida. La magistrada también solicitó que se notifique a los seis imputados que tiene la causa “para que estén a derecho”.



El defensor Gustavo Lucero no solo apoyó el pedido de la fiscal, también le llamo la atención el retraso del Ministerio Público para pedir la medida. “No tengo otra alternativa que reconocer que la doctora Guiffrida le ha puesto el sentido común a esta causa, lamentablemente 13 años después. No tengo ninguna duda que es una causa compleja, no me voy a poner, no voy a objetar, a todos nos tiene que interesar que pasó acá y esclarecer los hechos”, indicó Lucero quien reconoció que desconoce el paradero de su defendido Maximiliano Lagos.



Se resolvió extender el plazo de un año para la investigación preparatoria desde el 4 de septiembre de 2020, que fue cuando se expidió la Corte Suprema de Justicia. Guiffrida se centró en la información que le aportó el Banco Nacional de Datos Genéticos y según dio a conocer en la audiencia insistirán con el nuevo ADN en el “pelo 17”, que es un vello púbico encontrado en la ropa interior de la jovencita.



En 2014 cuando se dictó el sobreseimiento de los seis imputados, que permanecían sujetos al proceso con falta de mérito, la tecnología no permitía seguir estudiando ese pelo 17, aunque había coincidencias genéticas sobre dos de los seis sospechosos.



“Sería posible la realización de un nuevo estudio utilizando técnicas e insumos actuales los cuales cuentan con mayor cantidad de marcadores disponibles de los realizados en ese momento”, indicó la fiscal.

También dio cuenta de contactos con el director del Ente Nacional de Comunicación para analizar 17.177 registros de llamados telefónicos y datos de las compañías telefónicas en torno a la investigación del caso.



Una hora más tarde

La audiencia empezó con una hora de retraso por la demora en conectarse de los abogados: el querellante Marcelo Hertriken Velasco manifestó que estaba en una audiencia en Neuquén, el defensor Gustavo Lucero adujo un problema con los datos del Zoom y el defensor Juan Pablo Piombo tuvo una audiencia del turno. También se conectó una tía de la víctima, Silvia Uriarte. El querellante Velasco indicó que el padre de Otoño vive en una zona de El Bolsón sin ningún tipo de conectividad.

Porqué sacaron la causa de Cipolletti

Al inicio de la audiencia, Lucero, requirió información sobre el giro que dio la causa hace algunos días cuando el fiscal general la sacó de la órbita del fiscal de Cipolletti Santiago Marquez Gauna y se la pasó a la fiscal roquense Teresa Giufrida.

Invocó su pedido en una cuestión de información pública y en el ejercicio de la defensa. La fiscal Giufrida consideró que la decisión estaba dentro de las facultades del fiscal genera Fabricio Brogna, aunque reconoció que desconocía los motivos. Se habló de un informe, pero nadie en la audiencia supo explicar las conclusiones de ese informe. La resolución que autorizó el pase de la fiscalía de Cipolletti a la de Roca tampoco esgrime esos argumentos.

Márquez Gauna, que ahora es fiscal jefe de Cipolletti, es uno de los funcionarios judiciales que más conoce la causa puesto que fue secretario de la destituida jueza María del Carmen García, una de las primeras funcionarias al frente de la investigación.

Además de Lagos, hay cinco imputados: El resto de los sospechosos son Néstor Ricardo Cau, José Hiram Jafri, Federico Axel Saavedra, Juan Marcelo Calfiqueo y Germán Ángel Antilaf. Todos con la defensa de Piombo.