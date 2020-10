Ctera apoya la vuelta a las escuelas pero con "condiciones epidemiológicas"

La secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Sonia Alesso, expresó la postura de la entidad gremial con respecto a la vuelta a clases en forma presencial. Lamentó que se realice un "debate falso" basado en lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires cuando "hay provincias donde ya abrieron las escuelas porque no hay casos de coronavirus".

"Los docentes queremos volver a dar clases presenciales pero si se dan las condiciones epidemiológicas. Depende de cada lugar. Lamentablemente se instalan temas sin la profundidad necesaria para debatir y pareciera que el debate de la Argentina es un debate de lo que pasa sólo en Capital Federal", consideró Alesso en un reportaje brindado a radio online FutuRöck.

Las declaraciones de Alesso se producen en el marco de la reunión que mantendrá esta tarde el ministro de Educación, Nicolás Trotta, con sus pares de las 24 jurisdicciones para avanzar en el tema.

"Argentina es un territorio con 24 jurisdicciones, y en los lugares donde hay pocos casos hay clases", dijo Alesso y puso como ejemplo que "hubo sitios con cero casos donde volvieron las clases y luego se tuvo que dar marcha atrás".

"Hoy estamos frente a un aumento de casos en las provincias argentinas. Yo soy santafecina y estamos al borde del colapso médico en Santa Fe y sin embargo, en este contexto se tiran debates falsos como si además, no se hubiera discutido o elaborado un protocolo", puntualizó.

Asimismo, dijo que "la polémica del retorno de clases en CABA solo le importa a los medios y a la prensa que tiene (el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta, el que de hecho, si invirtiera en computadoras, podría abastecer a todos los chicos que hoy la necesitan".

Por otra parte, Alesso recordó que "en todos los lugares del mundo se abren las clases cuando no hay casos" y que en Europa "tuvieron que volver a cerrar las escuelas por tercera vez".

La gremialista lamentó también expresiones como "están abiertos los shoppings y no las escuelas" y pidió "invertir la frase y preguntarse si no es un disparate que por presión de la economía estén abiertos los centros comerciales y los bares cuando no hay camas en los hospitales".

"Nosotros también queremos que vuelvan las clases pero tienen que haber condiciones adecuadas de bioseguridad y luego decidir las condiciones de trabajo. Se tienen que poner a arreglar los edificios escolares antes de volver a la presencialidad", agregó.

Del mismo modo sostuvo que habrá que asegurar "nuevos cargos docentes" para revertir las consecuencias de la pandemia, ya que se necesitará "auxiliares, acompañamiento al estudio, y cuestiones que tiendan a reforzar los aprendizajes y a buscar a los chicos casa por casa".