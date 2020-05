Cocina para ayudar a los que más lo necesitan en Bariloche

Beatriz Curruhuinca no para un segundo de pensar cómo ayudar a las familias que la están pasando mal en esta cuarentena. El merendero que creó hace 6 años "Los corazones de Beatriz" tuvo de cambiar la modalidad cuando se inició el aislamiento, luego amplió la colaboración con la entrega de bolsas de alimentos y ahora comenzó una nueva etapa: cocina para llevar un plato caliente a la mesa de los que más lo necesitan.

Beatriz cocina sola en su casa del barrio Nahuel Hue. Se cuida y cuida a los que ayuda. Tiene una cocina industrial pero las ollas ya le quedan chicas por la cantidad de comida que cocina tres veces por semana para entregar a los que toquen su puerta al mediodía.

Empezó con guiso el sábado, siguió el lunes con pollo con puré y hoy vuelve al guiso de verduras y fideos. Estima que la ayuda llegará a unas 80 familias porque muchos le consultan por Facebook o le mandan mensajes a su celular.

“Empecé a cocinar porque ya no nos alcanzaban los alimentos que nos donaban para entregar. La demanda es mucha, pasamos de asistir a 25 familias de los chicos del merendero a unas 60 que vinieron el lunes a buscar su comida”, afirmó.

1/ 3 Los niños que le envían dibujitos y mensajes, dan aliento a Beatriz para seguir. Foto: Alfredo Leiva 2/ 3 La cocina industrial de Beatriz es de gran ayuda para cocinar decenas de porciones. Foto: Alfredo Leiva 3/ 3 En su casa del barrio nahuel Hue, Beatriz Curruhuinca cocina tres veces por semana para las familias que necesitan un plato caliente de comida. Foto: Alfredo Leiva

Hasta la casa de Beatriz llegan a retirar su comida caliente familias no solo de Nahuel Hue, su barrio, sino también de Malvinas, El Maitén, 2 de Abril, entre otros. “Entregamos sin anotar hasta que nos alcance”, dijo con la esperanza de que colaboraciones de la gente y los comercios no se detenga. Ahora necesitaría una olla de unos 100 litros que pide a alguna persona a modo de préstamo y también tiene que garantizarse la recarga del tubo de 45 litros de gas envasado para la cocina.

“La fuerza me la dan los chicos, me mandan sus dibujitos, me envían audios, me dicen que la comida que les mando está rico y ellos me dan entusiasmo para seguir aunque no es fácil pensar cómo poder ayudar cuando cada vez aparece más gente que necesita”, dijo esta mujer que a fuerza de voluntad mantiene la esperanza de que todo mejore.

Para colaborar se pueden comunicar con Beatriz Curruhuinca, 294 4208603 o enviar su aporte a la cuenta bancaria CBU: 1910137055113701457317