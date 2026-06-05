Becas Progresar: ANSES confirmó las fechas de cobro de junio 2026 y el pago de hasta $105.000

Becas Progresar 2026: ANSES confirmó las fechas de cobro de junio y el pago de hasta $105.000.-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en coordinación con el Ministerio de Capital Humano, oficializó el esquema de pagos para los titulares de las Becas Progresar en junio 2026. Tras concluir las etapas iniciales de evaluación socioeconómica y académica del ciclo lectivo 2026, el organismo previsional comenzará a abonar los haberes de forma escalonada.

La particularidad de los cobros de Becas Progresar en junio 2026 reside en que una parte sustancial de los estudiantes aprobados, especialmente quienes ingresaron este año o registraban demoras administrativas, percibirá las cuotas acumuladas de marzo, abril y mayo de manera conjunta, alcanzando montos de hasta $105.000.

ANSES: ¿Cómo saber si fuiste seleccionado para las Becas Progresar en junio 2026?

ANSES indicó que la nómina de beneficiarios seleccionados se actualiza de manera progresiva. Para disipar dudas sobre la adjudicación y conocer la fecha exacta de acreditación, los estudiantes deben realizar la consulta digital a través de los canales oficiales habilitados por el Estado Nacional.

Los pasos clave para la verificación a partir del 10 de junio 2026 son:

Acceso a plataformas: ingresar a la aplicación o portal de Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, o bien dirigirse al sitio web oficial de las Becas Progresar utilizando las credenciales de Mi Argentina. Revisión del estado: chequear el apartado de «Mis Asignaciones» o el perfil educativo para constatar si el trámite figura como aprobado, rechazado o aún en evaluación. Actualización de datos: las autoridades recomiendan validar los datos de contacto para asegurar la correcta recepción de las notificaciones de pago.

Becas Progresar 2026: el esquema de cuotas acumuladas y el pago retroactivo de marzo, abril y mayo

El desembolso extraordinario, que recibirán miles de jóvenes en junio 2026, responde a la liquidación retroactiva de los meses iniciales del ciclo escolar. Dado que el valor nominal de referencia de las Becas Progresar se mantiene en $35.000 mensuales, la acumulación de tres períodos genera un impacto positivo directo en el presupuesto de los hogares vulnerables, promoviendo la continuidad en las aulas de nivel secundario, terciario y universitario.

De acuerdo con lo informado por fuentes oficiales, los montos finales a cobrar en un solo pago se dividirán de la siguiente manera:

Beneficiarios con retención (80% del haber) : percibirán un total de $84.000, correspondientes a las tres cuotas acumuladas con el descuento administrativo.

: percibirán un total de $84.000, correspondientes a las tres cuotas acumuladas con el descuento administrativo. Beneficiarios sin retención (100% del haber): recibirán $105.000, equivalentes a las tres cuotas completas depositadas de forma unificada.

Estudiantes avanzados versus ingresantes: las diferencias en los montos de ANSES

Para comprender la disparidad en las liquidaciones de junio 2026, es necesario analizar la segmentación técnica que aplica ANSES según la trayectoria educativa del alumno. La normativa del programa estipula que el incentivo económico opera de manera diferenciada, para resguardar el cumplimiento de las metas pedagógicas y la regularidad escolar.

Bajo este criterio, el desglose por líneas de las Becas Progresar determina lo siguiente:

Progresar Obligatorio : destinado a la terminalidad secundaria. Se liquidan $28.000 netos al mes, ya que se aplica la retención del 20% ($7.000) durante las primeras ocho cuotas.

: destinado a la terminalidad secundaria. Se liquidan $28.000 netos al mes, ya que se aplica la retención del 20% ($7.000) durante las primeras ocho cuotas. Progresar Superior (Ingresantes de primer año) : se abonan $28.000 netos mensuales, rigiendo la misma retención del 20% durante las primeras nueve cuotas del ciclo.

: se abonan $28.000 netos mensuales, rigiendo la misma retención del 20% durante las primeras nueve cuotas del ciclo. Progresar Superior (Estudiantes avanzados): quienes ya hayan superado el primer año de carreras universitarias o terciarias perciben el 100% del beneficio ($35.000 mensuales) de manera directa y sin retenciones.

Los fondos que quedan bajo resguardo de ANSES se acumulan en una cuenta individual y son liberados al finalizar el ciclo lectivo, una vez que el Ministerio de Capital Humano certifica que el estudiante mantuvo la regularidad y aprobó los contenidos exigidos por las autoridades sanitarias y educativas del país.